Засідання щодо арешту майна Тимошенко знову перенесли

ВАКС не зміг розпочати розгляд клопотань про накладення арешту на майно лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції давання хабаря народним депутатам. Основна причина – сторона захисту не встигла ознайомитися з матеріалами, а тому слідчий суддя переніс засідання на завтра, 21 січня, на 10:00, передає УНН.

Деталі

"Слідчий суддя, враховуючи позицію сторони захисту, і сторони органу досудового розслідування вважає за необхідне відкласти розгляд клопотань на завтра", - сказав суддя.

Засідання має відновитися завтра, 21 січня, о 10 годині ранку. Причиною перерви у засіданні є те, що сторона захисту не встигла ознайомитися з матеріалами.

Нагадаємо

Керівниці депутатської фракції парламенту повідомлено про підозру, підтвердили у НАБУ та САП, після появи інформації, що підозру отримала лідер політичної партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Вищий антикорупційний суд призначив Юлії Тимошенко заставу у розмірі 33,28 млн гривень, тоді як обвинувачення просило 50 млн гривень.

За Юлію Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції давання хабаря народним депутатам, і якій суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 млн гривень, почали вносити кошти.