Ексклюзив
13:37 • 1276 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 4138 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
11:08 • 7972 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 17014 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
09:39 • 18133 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 20183 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
08:19 • 19787 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 17106 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 36322 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 67270 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 72694 перегляди
Засідання щодо арешту майна Тимошенко знову перенесли

Київ • УНН

 • 64 перегляди

ВАКС не зміг розглянути клопотання про арешт майна Юлії Тимошенко, підозрюваної у пропозиції хабаря. Засідання перенесено на 21 січня через неознайомлення захисту з матеріалами.

Засідання щодо арешту майна Тимошенко знову перенесли

ВАКС не зміг розпочати розгляд клопотань про накладення арешту на майно лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції давання хабаря народним депутатам. Основна причина – сторона захисту не встигла ознайомитися з матеріалами, а тому слідчий суддя переніс засідання на завтра, 21 січня, на 10:00, передає УНН.

Деталі

"Слідчий суддя, враховуючи позицію сторони захисту, і сторони органу досудового розслідування вважає за необхідне відкласти розгляд клопотань на завтра", - сказав суддя. 

Засідання має відновитися завтра, 21 січня, о 10 годині ранку. Причиною перерви у засіданні є те, що сторона захисту не встигла ознайомитися з матеріалами. 

Нагадаємо

Керівниці депутатської фракції парламенту повідомлено про підозру, підтвердили у НАБУ та САП, після появи інформації, що підозру отримала лідер політичної партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. 

Вищий антикорупційний суд призначив Юлії Тимошенко заставу у розмірі 33,28 млн гривень, тоді як обвинувачення просило 50 млн гривень.

За Юлію Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції давання хабаря народним депутатам, і якій суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 млн гривень, почали вносити кошти.

Павло Башинський

Політика
Нерухомість
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Юлія Тимошенко