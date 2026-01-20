$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
13:37 • 2824 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 10215 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
11:08 • 10748 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00 • 18807 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 19717 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 21040 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 20292 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 17259 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 36623 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 67787 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 73888 просмотра
Заседание по аресту имущества Тимошенко снова перенесли

Киев • УНН

 • 824 просмотра

ВАКС не смог рассмотреть ходатайство об аресте имущества Юлии Тимошенко, подозреваемой в предложении взятки. Заседание перенесено на 21 января из-за неознакомления защиты с материалами.

Заседание по аресту имущества Тимошенко снова перенесли

ВАКС не смог начать рассмотрение ходатайств о наложении ареста на имущество лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении дачи взятки народным депутатам. Основная причина – сторона защиты не успела ознакомиться с материалами, а потому следственный судья перенес заседание на завтра, 21 января, на 10:00, передает УНН.

Подробности

"Следственный судья, учитывая позицию стороны защиты и стороны органа досудебного расследования, считает необходимым отложить рассмотрение ходатайств на завтра", - сказал судья. 

Заседание должно возобновиться завтра, 21 января, в 10 часов утра. Причиной перерыва в заседании является то, что сторона защиты не успела ознакомиться с материалами. 

Напомним

Руководителю депутатской фракции парламента сообщено о подозрении, подтвердили в НАБУ и САП, после появления информации, что подозрение получила лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. 

Высший антикоррупционный суд назначил Юлии Тимошенко залог в размере 33,28 млн гривен, тогда как обвинение просило 50 млн гривен.

За Юлию Тимошенко, которую подозревают в предложении дачи взятки народным депутатам, и которой суд избрал меру пресечения в виде залога в более чем 33 млн гривен, начали вносить средства.

Павел Башинский

Политика
Недвижимость
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Юлия Тимошенко