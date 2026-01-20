Заседание по аресту имущества Тимошенко снова перенесли

ВАКС не смог начать рассмотрение ходатайств о наложении ареста на имущество лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении дачи взятки народным депутатам. Основная причина – сторона защиты не успела ознакомиться с материалами, а потому следственный судья перенес заседание на завтра, 21 января, на 10:00, передает УНН.

Подробности

"Следственный судья, учитывая позицию стороны защиты и стороны органа досудебного расследования, считает необходимым отложить рассмотрение ходатайств на завтра", - сказал судья.

Заседание должно возобновиться завтра, 21 января, в 10 часов утра. Причиной перерыва в заседании является то, что сторона защиты не успела ознакомиться с материалами.

Напомним

Руководителю депутатской фракции парламента сообщено о подозрении, подтвердили в НАБУ и САП, после появления информации, что подозрение получила лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Высший антикоррупционный суд назначил Юлии Тимошенко залог в размере 33,28 млн гривен, тогда как обвинение просило 50 млн гривен.

За Юлию Тимошенко, которую подозревают в предложении дачи взятки народным депутатам, и которой суд избрал меру пресечения в виде залога в более чем 33 млн гривен, начали вносить средства.