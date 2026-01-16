$43.180.08
Тимошенко: антикорупційні органи - це органи політичного впливу на вище керівництво в державі

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Юлія Тимошенко стверджує, що антикорупційні органи в Україні створені для політичного впливу на керівництво держави.

Антикорупційні органи в Україні перебувають під зовнішнім управлінням і були створені для політичного впливу на вище керівництво в державі. Про це під час засідання Вищого антикорупційного суду заявила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, пише УНН.

ВАКС у пʼятницю розглядає клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу Юлії Тимошенко у вигляді 50 млн грн застави.

"Ми голосували (за створення НАБУ і САП – ред.), Бог з ним. Колись наївні були і колись вірили, що ми дійсно наводимо порядок в державі і буде дійсно антикорупційна боротьба. Простіть нас за цю наївність, ми просто не знали, що це будуть не антикорупційні органи, а органи політичного впливу на вище керівництво держави. І тоді коли їм треба впливати - вони включають свої знання про корупцію, коли їм не треба впливати – вони сидять і покривають корупцію, а коли треба розправлятися з політиками – вони розправляються", - зазначила Тимошенко під час засідання.

За її словами, коли Президент порушив питання необхідності поставити роботу антикорупційних органів у якісь рамки, фракція "Батьківщини" запропонувала інший варіант.

"Нам потрібна антикорупційна боротьба, ми не проти неї. І ми не проти інституцій НАБУ і САП та Антикорупційного суду. Ми просто запропонували закон, який вивів би це з якихось невідомих міжнародних дорадчих рад", - зазначила Тимошенко, додавши, що в таких радах ніхто не несе відповідальності і невідомо які завдання вони ставлять перед антикорупційними органами.

Вона додала, що міжнародні партнери їй повідомили, що схоже іноземне управління відбувається в Афганістані, Сьєрра-Леоне і Косово.

Доповнення

Прокурор 16 січня подав до суду клопотання про застосування до лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам, запобіжного заходу у вигляді застави обсягом 50 млн грн.

НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці фракції у ВР 14 січня.

За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, "підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань".

"Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період. Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках - щодо утримання або неучасті в голосуванні", розповіли у САП.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). 

Лілія Подоляк

Політика
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Юлія Тимошенко
Афганістан
Україна
Косово