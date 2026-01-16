Тимошенко: антикоррупционные органы - это органы политического влияния на высшее руководство в государстве

Антикоррупционные органы в Украине находятся под внешним управлением и были созданы для политического влияния на высшее руководство в государстве. Об этом во время заседания Высшего антикоррупционного суда заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, пишет УНН.

ВАКС в пятницу рассматривает ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения Юлии Тимошенко в виде 50 млн грн залога.

"Мы голосовали (за создание НАБУ и САП – ред.), Бог с ним. Когда-то наивные были и когда-то верили, что мы действительно наводим порядок в государстве и будет действительно антикоррупционная борьба. Простите нас за эту наивность, мы просто не знали, что это будут не антикоррупционные органы, а органы политического влияния на высшее руководство государства. И тогда когда им надо влиять - они включают свои знания о коррупции, когда им не надо влиять – они сидят и покрывают коррупцию, а когда надо расправляться с политиками – они расправляются", - отметила Тимошенко во время заседания.

По ее словам, когда Президент поднял вопрос о необходимости поставить работу антикоррупционных органов в какие-то рамки, фракция "Батькивщины" предложила другой вариант.

"Нам нужна антикоррупционная борьба, мы не против нее. И мы не против институтов НАБУ и САП и Антикоррупционного суда. Мы просто предложили закон, который вывел бы это из каких-то неизвестных международных совещательных советов", - отметила Тимошенко, добавив, что в таких советах никто не несет ответственности и неизвестно какие задачи они ставят перед антикоррупционными органами.

Она добавила, что международные партнеры ей сообщили, что похожее иностранное управление происходит в Афганистане, Сьерра-Леоне и Косово.

Дополнение

Прокурор 16 января подал в суд ходатайство о применении к лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам, меры пресечения в виде залога в размере 50 млн грн.

НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю фракции в ВР 14 января.

По данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, "подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами относительно введения системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований".

"Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты наперед и был рассчитан на длительный период. Народным депутатам должны были поступать указания относительно голосования, а в отдельных случаях - относительно воздержания или неучастия в голосовании", рассказали в САП.

Квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).