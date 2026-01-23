$43.170.01
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
19:10 • 5302 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
18:06 • 9530 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 19399 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 19834 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 16722 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 24028 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 50350 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
23 січня, 11:40 • 21731 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
23 січня, 11:04 • 24590 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Тимошенко заявила, що їй допомогли внести 33 млн грн застави

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що їй допомогли внести заставу у 33,28 млн грн та уникнути ув'язнення. Вона не розкрила, хто саме надав допомогу.

Тимошенко заявила, що їй допомогли внести 33 млн грн застави

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко підтвердила, що їй допомогли внести "драконівську непосильну заставу", передає УНН.

Дорога моя командо! Довго добирала слова для початку цього посту.  Бо немає слів, спроможних висловити вдячність за те, що ви допомогли мені внести цю драконівську непосильну заставу 

- написала Тимошенко на своїй сторінці у Facebook.

Лідерка "Батьківщини" зазначила, що її врятували від вʼязниці. Тимошенко наголосила, що її туди планували запроторити "політичні кілери" руками маріонеточних "антикорупціонерів".

Проте, хто саме допоміг їй внести 33 млн грн застави - Тимошенко не уточнила.

Додамо

Раніше у ВАКС повідомили, що за Тимошенко внесли 33 млн грн застави.

Нагадаємо

Для лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам, ВАКС раніше визначив запобіжний захід у вигляді застави у 33,28 млн грн, тоді як прокурор клопотав про заставу обсягом 50 млн грн.

НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці фракції у ВР 14 січня.

За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, "підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань".

"Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період. Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках - щодо утримання або неучасті в голосуванні", розповіли у САП.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). 

Антоніна Туманова

Політика
Соціальна мережа
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Юлія Тимошенко
Національне антикорупційне бюро України