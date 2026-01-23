Тимошенко заявила, що їй допомогли внести 33 млн грн застави

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко підтвердила, що їй допомогли внести "драконівську непосильну заставу", передає УНН.

Дорога моя командо! Довго добирала слова для початку цього посту. Бо немає слів, спроможних висловити вдячність за те, що ви допомогли мені внести цю драконівську непосильну заставу - написала Тимошенко на своїй сторінці у Facebook.

Лідерка "Батьківщини" зазначила, що її врятували від вʼязниці. Тимошенко наголосила, що її туди планували запроторити "політичні кілери" руками маріонеточних "антикорупціонерів".

Проте, хто саме допоміг їй внести 33 млн грн застави - Тимошенко не уточнила.

Додамо

Раніше у ВАКС повідомили, що за Тимошенко внесли 33 млн грн застави.

Нагадаємо

Для лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам, ВАКС раніше визначив запобіжний захід у вигляді застави у 33,28 млн грн, тоді як прокурор клопотав про заставу обсягом 50 млн грн.

НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці фракції у ВР 14 січня.

За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, "підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань".

"Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період. Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках - щодо утримання або неучасті в голосуванні", розповіли у САП.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).