Французький евакуаційний літак розвернувся під час польоту через ракетний обстріл
Київ • УНН
Літак Air France, зафрахтований урядом Франції для евакуації громадян з ОАЕ, розвернувся в польоті. Причиною став ракетний обстріл, деталі якого не уточнюються.
Французький евакуаційний літак змушений був розвернутись в середині польоту на тлі ракетного обстрілу, передає УНН із посиланням на AP.
Деталі
Літак Air France був зафрахтований французьким урядом для евакуації французьких громадян, які опинилися в Об'єднаних Арабських Еміратах, заявив міністр транспорту Філіп Табаро.
Він не уточнив, звідки були випущені ракети і з яких цілей були направлені.
"Ця ситуація свідчить про нестабільність у регіоні та складність операцій з репатріації", — написав Табаро у соціальних мережах.
У заяві Associated Press Air France повідомила, що на борту літака не було пасажирів.
За даними уряду, на Близькому Сході перебувають близько 400 000 французів. Французький уряд розпочав евакуаційні рейси на початку цього тижня.