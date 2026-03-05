Французький евакуаційний літак розвернувся під час польоту через ракетний обстріл

$43.720.26
17:43 • 9694 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
17:39 • 14062 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 37592 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 70380 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 43781 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 40557 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 65164 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 25245 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 48768 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 79133 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Зустріч Фіцо і Зеленського - прем'єр-міністр Словаччини озвучив умову5 березня, 10:15 • 12115 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 32244 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 48730 перегляди
Shahed, що вразив британську авіабазу на Кіпрі, було запущено не з Ірану - APPhoto5 березня, 13:04 • 48338 перегляди
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto14:41 • 19904 перегляди
Публікації
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto14:41 • 20215 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 49068 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 75004 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 75783 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джорджа Мелоні
Алі Хаменеї
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto18:11 • 4836 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo15:38 • 10254 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 32461 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 40924 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 56038 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Французький евакуаційний літак розвернувся під час польоту через ракетний обстріл

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Літак Air France, зафрахтований урядом Франції для евакуації громадян з ОАЕ, розвернувся в польоті. Причиною став ракетний обстріл, деталі якого не уточнюються.

Французький евакуаційний літак розвернувся під час польоту через ракетний обстріл

Французький евакуаційний літак змушений був розвернутись в середині польоту на тлі ракетного обстрілу, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Літак Air France був зафрахтований французьким урядом для евакуації французьких громадян, які опинилися в Об'єднаних Арабських Еміратах, заявив міністр транспорту Філіп Табаро.

Він не уточнив, звідки були випущені ракети і з яких цілей були направлені.

"Ця ситуація свідчить про нестабільність у регіоні та складність операцій з репатріації", — написав Табаро у соціальних мережах.

Трамп заявив, що до операції в Ірані не було плану евакуації американців03.03.26, 20:08 • 7652 перегляди

У заяві Associated Press Air France повідомила, що на борту літака не було пасажирів.

За даними уряду, на Близькому Сході перебувають близько 400 000 французів. Французький уряд розпочав евакуаційні рейси на початку цього тижня.

Антоніна Туманова

Світ