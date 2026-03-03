$43.230.13
Трамп заявив, що до операції в Ірані не було плану евакуації американців

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що не було плану евакуації американців на Близькому Сході через швидкість військової операції. Він зазначив, що все сталося дуже швидко і Іран готувався напасти на Ізраїль та інших.

Трамп заявив, що до операції в Ірані не було плану евакуації американців

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що до американо-ізраїльських ударів в Ірані не було плану евакуації американців на Близькому Сході, стверджуючи, що військова операція розгорнулася занадто швидко, щоб організувати такі зусилля заздалегідь, передає УНН із посиланням на CNN.

"Тому що все це сталося дуже швидко", – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті, коли його запитали про тисячі американців, які застрягли в регіоні, і чому не було плану евакуації.

Трамп заявив, що Іран хоче переговорів, але вже "занадто пізно"03.03.26, 16:53 • 2766 переглядiв

Трамп безпосередньо не торкався логістики допомоги американцям за кордоном, сказавши, що може звернутися до державного секретаря Марко Рубіо, "але я думав, що у нас буде ситуація, коли на нас нападуть. Вони готувалися напасти на Ізраїль".

"Вони готувалися напасти на інших", – сказав він про Іран.

Трамп заявив, що нові удари були спрямовані проти іншої групи іранських лідерів03.03.26, 19:32 • 1384 перегляди

Коментарі президента з’явилися на тлі зростання занепокоєння щодо безпеки громадян США в регіоні.

Державний департамент закликав американців по всьому Близькому Сходу "вилетіти зараз" комерційними засобами. Малоймовірно, що більшість зможе швидко вилетіти, оскільки багато авіакомпаній призупинили свої рейси в регіоні. Уряд США не розпочав евакуаційні рейси для американських громадян.

Антоніна Туманова

