Трамп заявив, що до операції в Ірані не було плану евакуації американців
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що не було плану евакуації американців на Близькому Сході через швидкість військової операції. Він зазначив, що все сталося дуже швидко і Іран готувався напасти на Ізраїль та інших.
Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що до американо-ізраїльських ударів в Ірані не було плану евакуації американців на Близькому Сході, стверджуючи, що військова операція розгорнулася занадто швидко, щоб організувати такі зусилля заздалегідь, передає УНН із посиланням на CNN.
"Тому що все це сталося дуже швидко", – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті, коли його запитали про тисячі американців, які застрягли в регіоні, і чому не було плану евакуації.
Трамп безпосередньо не торкався логістики допомоги американцям за кордоном, сказавши, що може звернутися до державного секретаря Марко Рубіо, "але я думав, що у нас буде ситуація, коли на нас нападуть. Вони готувалися напасти на Ізраїль".
"Вони готувалися напасти на інших", – сказав він про Іран.
Додамо
Коментарі президента з’явилися на тлі зростання занепокоєння щодо безпеки громадян США в регіоні.
Державний департамент закликав американців по всьому Близькому Сходу "вилетіти зараз" комерційними засобами. Малоймовірно, що більшість зможе швидко вилетіти, оскільки багато авіакомпаній призупинили свої рейси в регіоні. Уряд США не розпочав евакуаційні рейси для американських громадян.