Трамп заявив, що Іран хоче переговорів, але вже "занадто пізно"

Американський лідер Дональд Трамп заявив сьогодні, що Тегеран прагне переговорів зі США, оскільки військові операції проти Ірану тривають, але зазначив, що вважає, що можливість для переговорів втрачена, передає УНН.

"Їхня протиповітряна оборона, ВПС, ВМС та керівництво зникли. Вони хочуть розмовляти. Я сказав: "Занадто пізно!" – написав Трамп у дописі Truth Social.

Однак американський лідер натякнув на вихідних, що погодився розпочати переговори з іранськими лідерами після початку ударів США та Ізраїлю.

"Вони хочуть розмовляти, і я погодився розмовляти, тому я розмовлятиму з ними", – сказав Трамп у неділю. "Їм слід було зробити це раніше".

Напередодні військової операції відбулося три раунди переговорів між США та Іраном, останній з яких завершився минулого тижня в Женеві.