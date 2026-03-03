Трамп заявив, що Іран хоче переговорів, але вже "занадто пізно"

$43.230.13
Ексклюзив
13:15 • 5962 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
13:07 • 12260 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
12:11 • 12608 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
11:55 • 13820 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
09:06 • 18990 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 31488 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 101299 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 84211 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 60477 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 51495 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
Ізраїль заявив про одночасні удари в Тегерані та Бейруті3 березня, 06:54 • 32233 перегляди
Іран застосував російську тактику ударів БПЛА по державах Перської затоки - WSJ3 березня, 07:59 • 33754 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 39588 перегляди
Ціни на газ у Європі різко підскочили на тлі закриття заводу СПГ у Катарі10:02 • 15053 перегляди
Порти в ОАЕ та Омані зазнали атак дронів10:53 • 19297 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 13:14 • 10017 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 39745 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 49267 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 101319 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 65752 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video14:39 • 664 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto12:11 • 8236 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 28897 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 35881 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 39321 перегляди
Трамп заявив, що Іран хоче переговорів, але вже "занадто пізно"

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Дональд Трамп стверджує, що Іран прагне переговорів зі США на тлі військових операцій. Проте, він вважає, що час для переговорів вже втрачено.

Трамп заявив, що Іран хоче переговорів, але вже "занадто пізно"

Американський лідер Дональд Трамп заявив сьогодні, що Тегеран прагне переговорів зі США, оскільки військові операції проти Ірану тривають, але зазначив, що вважає, що можливість для переговорів втрачена, передає УНН.

"Їхня протиповітряна оборона, ВПС, ВМС та керівництво зникли. Вони хочуть розмовляти. Я сказав: "Занадто пізно!" – написав Трамп у дописі Truth Social.

Трамп завдав більше військових ударів по інших країнах, ніж будь-який президент США - Axios03.03.26, 07:31 • 6900 переглядiв

Однак американський лідер натякнув на вихідних, що погодився розпочати переговори з іранськими лідерами після початку ударів США та Ізраїлю.

"Вони хочуть розмовляти, і я погодився розмовляти, тому я розмовлятиму з ними", – сказав Трамп у неділю. "Їм слід було зробити це раніше".

США прогнозували, що операція проти Ірану триватиме 4-5 тижнів, але є потенціал для її продовження - Трамп02.03.26, 19:14 • 14062 перегляди

Напередодні військової операції відбулося три раунди переговорів між США та Іраном, останній з яких завершився минулого тижня в Женеві.

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт