Трамп завдав більше військових ударів по інших країнах, ніж будь-який президент США - Axios
Київ • УНН
Дональд Трамп атакував сім країн, три з яких раніше не були цілями США. Його удари відрізняються кількістю та видом, відкриваючи нові фронти.
Жоден президент США сучасної епохи не наказував завдати більше військових ударів проти стількох різних країн, як Дональд Трамп. Про це пише Axios, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що Трамп напав на сім країн, три з яких - Іран, Нігерія та Венесуела - ніколи не були ціллю військових ударів США. При цьому у 2025 році він санкціонував більше "індивідуальних" авіаударів, ніж президент Байден за чотири роки.
Трамп явно балотувався як антивоєнний кандидат. Білий дім стверджує, що він досі ним є - що він завжди використовує дипломатію, перш ніж діяти. ... Смерть трьох військовослужбовців США протягом перших 24 годин після ударів Трампа по Ірану піддає цей аргумент найжорстокішому випробуванню
Вказується, що удари Трампа історично відрізняються не лише кількістю, але й видом. Так, кампанії президента Буша після 11 вересня та війни безпілотників президента Обами були масштабними, але зосередженими на успадкованих або дозволених Конгресом театрах воєнних дій.
Поряд із традиційними зусиллями з боротьби з тероризмом, Трамп відкрив нові фронти – різдвяний удар у Нігерії, потоплені човни з наркотиками в Карибському басейні, викрадений Ніколас Мадуро з Каракаса. Його бажана модель є послідовною: жодного військового нападу на місцях, жодних тривалих конфліктів, швидке застосування переважної сили та представлення її як необхідної для захисту американських інтересів
Автори резюмують, що поточна військова операція США проти Ірану є "найагресивнішим та найризикованішим" актом зовнішньої політики президентства Трампа.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що операція проти Ірану, яку прогнозували на 4-5 тижнів, має потенціал для продовження.
