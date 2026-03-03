Трамп завдав більше військових ударів по інших країнах, ніж будь-який президент США - Axios

$43.100.11
50.870.16
ukenru
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 34766 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 45396 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 33747 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 33553 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 32092 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 17198 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 17547 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 16974 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 37943 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
2 березня, 11:00 • 17921 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.1м/с
87%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 9224 перегляди
Сили ППО працюють у Києві та області2 березня, 20:08 • 9128 перегляди
Іран закрив Ормузьку протоку та погрожує підпалити судна, які спробують пройти2 березня, 21:04 • 8412 перегляди
Оксана Пекун вийшла за межі: співачка кардинально змінила свій музичний стильVideo2 березня, 22:30 • 10756 перегляди
Зеленський: якщо хтось вийде з переговорів, Україна діятиме інакше, щоб зупинити війну23:37 • 11220 перегляди
Публікації
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 17979 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 34761 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 35642 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 42442 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 37939 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Музикант
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Іран
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 9392 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 17830 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 22332 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 22884 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 80520 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot

Трамп завдав більше військових ударів по інших країнах, ніж будь-який президент США - Axios

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Дональд Трамп атакував сім країн, три з яких раніше не були цілями США. Його удари відрізняються кількістю та видом, відкриваючи нові фронти.

Трамп завдав більше військових ударів по інших країнах, ніж будь-який президент США - Axios

Жоден президент США сучасної епохи не наказував завдати більше військових ударів проти стількох різних країн, як Дональд Трамп. Про це пише Axios, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що Трамп напав на сім країн, три з яких - Іран, Нігерія та Венесуела - ніколи не були ціллю військових ударів США. При цьому у 2025 році він санкціонував більше "індивідуальних" авіаударів, ніж президент Байден за чотири роки.

Трамп явно балотувався як антивоєнний кандидат. Білий дім стверджує, що він досі ним є - що він завжди використовує дипломатію, перш ніж діяти. ... Смерть трьох військовослужбовців США протягом перших 24 годин після ударів Трампа по Ірану піддає цей аргумент найжорстокішому випробуванню

- йдеться у статті.

Вказується, що удари Трампа історично відрізняються не лише кількістю, але й видом. Так, кампанії президента Буша після 11 вересня та війни безпілотників президента Обами були масштабними, але зосередженими на успадкованих або дозволених Конгресом театрах воєнних дій.

Поряд із традиційними зусиллями з боротьби з тероризмом, Трамп відкрив нові фронти – різдвяний удар у Нігерії, потоплені човни з наркотиками в Карибському басейні, викрадений Ніколас Мадуро з Каракаса. Його бажана модель є послідовною: жодного військового нападу на місцях, жодних тривалих конфліктів, швидке застосування переважної сили та представлення її як необхідної для захисту американських інтересів

- пише видання.

Автори резюмують, що поточна військова операція США проти Ірану є "найагресивнішим та найризикованішим" актом зовнішньої політики президентства Трампа.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що операція проти Ірану, яку прогнозували на 4-5 тижнів, має потенціал для продовження.

Рубіо: військова операція США в Ірані триватиме "стільки, скільки буде потрібно"03.03.26, 01:02 • 5750 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Ніколас Мадуро
Венесуела
Нігерія
Джо Байден
Сполучені Штати Америки
Іран