Трамп нанес больше военных ударов по другим странам, чем любой президент США - Axios
Киев • УНН
Дональд Трамп атаковал семь стран, три из которых ранее не были целями США. Его удары отличаются количеством и видом, открывая новые фронты.
Ни один президент США современной эпохи не отдавал приказов о нанесении большего количества военных ударов по такому количеству разных стран, как Дональд Трамп. Об этом пишет Axios, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что Трамп атаковал семь стран, три из которых — Иран, Нигерия и Венесуэла — никогда не были целью военных ударов США. При этом в 2025 году он санкционировал больше «индивидуальных» авиаударов, чем президент Байден за четыре года.
Трамп явно баллотировался как антивоенный кандидат. Белый дом утверждает, что он до сих пор им является — что он всегда использует дипломатию, прежде чем действовать. … Смерть трех военнослужащих США в течение первых 24 часов после ударов Трампа по Ирану подвергает этот аргумент жесточайшему испытанию
Указывается, что удары Трампа исторически отличаются не только количеством, но и видом. Так, кампании президента Буша после 11 сентября и войны беспилотников президента Обамы были масштабными, но сосредоточенными на унаследованных или разрешенных Конгрессом театрах военных действий.
Наряду с традиционными усилиями по борьбе с терроризмом, Трамп открыл новые фронты – рождественский удар в Нигерии, потопленные лодки с наркотиками в Карибском бассейне, похищенный Николас Мадуро из Каракаса. Его желаемая модель последовательна: никакого военного нападения на местах, никаких длительных конфликтов, быстрое применение подавляющей силы и представление ее как необходимой для защиты американских интересов
Авторы резюмируют, что текущая военная операция США против Ирана является «самым агрессивным и рискованным» актом внешней политики президентства Трампа.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана, которую прогнозировали на 4-5 недель, имеет потенциал для продолжения.
