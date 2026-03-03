$43.100.11
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 34643 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 45239 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 33672 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 33489 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 32040 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 17175 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
2 марта, 13:33 • 17531 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02 • 16963 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 37908 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
2 марта, 11:00 • 17915 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
Трамп нанес больше военных ударов по другим странам, чем любой президент США - Axios

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Дональд Трамп атаковал семь стран, три из которых ранее не были целями США. Его удары отличаются количеством и видом, открывая новые фронты.

Трамп нанес больше военных ударов по другим странам, чем любой президент США - Axios

Ни один президент США современной эпохи не отдавал приказов о нанесении большего количества военных ударов по такому количеству разных стран, как Дональд Трамп. Об этом пишет Axios, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что Трамп атаковал семь стран, три из которых — Иран, Нигерия и Венесуэла — никогда не были целью военных ударов США. При этом в 2025 году он санкционировал больше «индивидуальных» авиаударов, чем президент Байден за четыре года.

Трамп явно баллотировался как антивоенный кандидат. Белый дом утверждает, что он до сих пор им является — что он всегда использует дипломатию, прежде чем действовать. … Смерть трех военнослужащих США в течение первых 24 часов после ударов Трампа по Ирану подвергает этот аргумент жесточайшему испытанию

- говорится в статье.

Указывается, что удары Трампа исторически отличаются не только количеством, но и видом. Так, кампании президента Буша после 11 сентября и войны беспилотников президента Обамы были масштабными, но сосредоточенными на унаследованных или разрешенных Конгрессом театрах военных действий.

Наряду с традиционными усилиями по борьбе с терроризмом, Трамп открыл новые фронты – рождественский удар в Нигерии, потопленные лодки с наркотиками в Карибском бассейне, похищенный Николас Мадуро из Каракаса. Его желаемая модель последовательна: никакого военного нападения на местах, никаких длительных конфликтов, быстрое применение подавляющей силы и представление ее как необходимой для защиты американских интересов

- пишет издание.

Авторы резюмируют, что текущая военная операция США против Ирана является «самым агрессивным и рискованным» актом внешней политики президентства Трампа.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана, которую прогнозировали на 4-5 недель, имеет потенциал для продолжения.

Рубио: военная операция США в Иране продлится "столько, сколько потребуется"

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Николас Мадуро
Венесуэла
Нигерия
Джо Байден
Соединённые Штаты
Иран