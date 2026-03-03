Трамп заявил, что Иран хочет переговоров, но уже "слишком поздно"
Дональд Трамп утверждает, что Иран стремится к переговорам с США на фоне военных операций. Однако он считает, что время для переговоров уже упущено.
Американский лидер Дональд Трамп заявил сегодня, что Тегеран стремится к переговорам с США, поскольку военные операции против Ирана продолжаются, но отметил, что считает, что возможность для переговоров упущена, передает УНН.
"Их противовоздушная оборона, ВВС, ВМС и руководство исчезли. Они хотят разговаривать. Я сказал: "Слишком поздно!" – написал Трамп в сообщении Truth Social.
Однако американский лидер намекнул на выходных, что согласился начать переговоры с иранскими лидерами после начала ударов США и Израиля.
"Они хотят разговаривать, и я согласился разговаривать, поэтому я буду разговаривать с ними", – сказал Трамп в воскресенье. "Им следовало сделать это раньше".
Накануне военной операции состоялось три раунда переговоров между США и Ираном, последний из которых завершился на прошлой неделе в Женеве.