Французский эвакуационный самолет развернулся во время полета из-за ракетного обстрела
Киев • УНН
Самолет Air France, зафрахтованный правительством Франции для эвакуации граждан из ОАЭ, развернулся в полете. Причиной стал ракетный обстрел, детали которого не уточняются.
Французский эвакуационный самолет был вынужден развернуться в середине полета на фоне ракетного обстрела, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Самолет Air France был зафрахтован французским правительством для эвакуации французских граждан, оказавшихся в Объединенных Арабских Эмиратах, заявил министр транспорта Филипп Табаро.
Он не уточнил, откуда были выпущены ракеты и по каким целям были направлены.
"Эта ситуация свидетельствует о нестабильности в регионе и сложности операций по репатриации", — написал Табаро в социальных сетях.
В заявлении Associated Press Air France сообщила, что на борту самолета не было пассажиров.
По данным правительства, на Ближнем Востоке находятся около 400 000 французов. Французское правительство начало эвакуационные рейсы в начале этой недели.