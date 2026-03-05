$43.720.26
17:43
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
17:39
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
5 марта, 12:41
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
5 марта, 12:00
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
5 марта, 11:33
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
5 марта, 08:05
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

5 марта, 11:33
Французский эвакуационный самолет развернулся во время полета из-за ракетного обстрела

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Самолет Air France, зафрахтованный правительством Франции для эвакуации граждан из ОАЭ, развернулся в полете. Причиной стал ракетный обстрел, детали которого не уточняются.

Французский эвакуационный самолет развернулся во время полета из-за ракетного обстрела

Французский эвакуационный самолет был вынужден развернуться в середине полета на фоне ракетного обстрела, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Самолет Air France был зафрахтован французским правительством для эвакуации французских граждан, оказавшихся в Объединенных Арабских Эмиратах, заявил министр транспорта Филипп Табаро.

Он не уточнил, откуда были выпущены ракеты и по каким целям были направлены.

"Эта ситуация свидетельствует о нестабильности в регионе и сложности операций по репатриации", — написал Табаро в социальных сетях.

Трамп заявил, что до операции в Иране не было плана эвакуации американцев03.03.26, 20:08 • 7652 просмотра

В заявлении Associated Press Air France сообщила, что на борту самолета не было пассажиров.

По данным правительства, на Ближнем Востоке находятся около 400 000 французов. Французское правительство начало эвакуационные рейсы в начале этой недели.

Антонина Туманова

