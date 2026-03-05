$43.720.26
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
17:39 • 12709 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
5 березня, 12:41 • 35480 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 67182 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 42790 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
5 березня, 12:00 • 40079 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
5 березня, 11:33 • 64173 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
5 березня, 08:05 • 25072 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 48540 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 78836 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джорджа Мелоні
Олег Кіпер
Рафаель Гроссі
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Катар
Усі українські військові, яких сьогодні повернули з полону, потребують термінової медичної допомоги - Лубінець

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Всі українські військові, обміняні 5 березня, потребують термінової медичної допомоги через серйозні медичні проблеми та виснаження. Серед них є захисники Маріуполя та військовий, що добровільно приєднався до Сил оборони.

Усі українські військові, яких сьогодні повернули з полону, потребують термінової медичної допомоги - Лубінець

Усі повернуті з російського полону українські військові, яких було обміняно 5 березня, потребують термінової медичної допомоги. Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону, передає УНН

Щодо психологічного та медичного стану. Всі повернуті потребують термінової медичної допомоги. Дуже велика кількість з числа повернутих ті, хто мають медичні проблеми. Причому такі достатньо серйозні. Зафіксовані хлопці, у яких виразки на ногах. Практично всі виснажені з явними ознаками критичної втрати маси тіла 

- сказав Лубінець. 

Він розповів, що серед повернутих є хлопці, які святкують свій день народження у березні. Також він зазначив, що вдалося повернути військового, який відбував покарання у місцях несвободи в Україні, але добровільно долучився до Сил оборони. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський повідомив про новий обмін, у межах якого додому повернулися 200 українців, у тому числі військові ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці, серед них захисники Маріуполя. Координаційний штаб з питань полонених зазначив, що це "перший етап обміну згідно з домовленостями у Женеві" і "і найближчим часом буде проведено наступний етап".

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Женева
Володимир Зеленський
Україна
Маріуполь