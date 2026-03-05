Усі українські військові, яких сьогодні повернули з полону, потребують термінової медичної допомоги - Лубінець
Київ • УНН
Всі українські військові, обміняні 5 березня, потребують термінової медичної допомоги через серйозні медичні проблеми та виснаження. Серед них є захисники Маріуполя та військовий, що добровільно приєднався до Сил оборони.
Усі повернуті з російського полону українські військові, яких було обміняно 5 березня, потребують термінової медичної допомоги. Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону, передає УНН.
Щодо психологічного та медичного стану. Всі повернуті потребують термінової медичної допомоги. Дуже велика кількість з числа повернутих ті, хто мають медичні проблеми. Причому такі достатньо серйозні. Зафіксовані хлопці, у яких виразки на ногах. Практично всі виснажені з явними ознаками критичної втрати маси тіла
Він розповів, що серед повернутих є хлопці, які святкують свій день народження у березні. Також він зазначив, що вдалося повернути військового, який відбував покарання у місцях несвободи в Україні, але добровільно долучився до Сил оборони.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив про новий обмін, у межах якого додому повернулися 200 українців, у тому числі військові ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці, серед них захисники Маріуполя. Координаційний штаб з питань полонених зазначив, що це "перший етап обміну згідно з домовленостями у Женеві" і "і найближчим часом буде проведено наступний етап".