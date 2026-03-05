Все украинские военные, которых сегодня вернули из плена, нуждаются в срочной медицинской помощи - Лубинец

$43.720.26
17:43 • 8298 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
17:39 • 12738 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 35534 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 67261 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 42813 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 40092 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 64200 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 25080 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 48549 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 78845 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Графики отключений электроэнергии
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59
Shahed, поразивший британскую авиабазу на Кипре, был запущен не из Ирана - APPhoto5 марта, 13:04
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto14:41
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto14:41
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto18:11
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo15:38
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28
Все украинские военные, которых сегодня вернули из плена, нуждаются в срочной медицинской помощи - Лубинец

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Все украинские военные, обменянные 5 марта, нуждаются в срочной медицинской помощи из-за серьезных медицинских проблем и истощения. Среди них есть защитники Мариуполя и военный, добровольно присоединившийся к Силам обороны.

Все украинские военные, которых сегодня вернули из плена, нуждаются в срочной медицинской помощи - Лубинец

Все возвращенные из российского плена украинские военные, которые были обменяны 5 марта, нуждаются в срочной медицинской помощи. Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, передает УНН.

Что касается психологического и медицинского состояния. Все возвращенные нуждаются в срочной медицинской помощи. Очень большое количество из числа возвращенных те, кто имеет медицинские проблемы. Причем такие достаточно серьезные. Зафиксированы ребята, у которых язвы на ногах. Практически все истощены с явными признаками критической потери массы тела

- сказал Лубинец.

Он рассказал, что среди возвращенных есть ребята, которые празднуют свой день рождения в марте. Также он отметил, что удалось вернуть военного, который отбывал наказание в местах несвободы в Украине, но добровольно присоединился к Силам обороны.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом обмене, в рамках которого домой вернулись 200 украинцев, в том числе военные ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы, среди них защитники Мариуполя. Координационный штаб по вопросам пленных отметил, что это "первый этап обмена согласно договоренностям в Женеве" и "в ближайшее время будет проведен следующий этап".

Антонина Туманова

