Все украинские военные, которых сегодня вернули из плена, нуждаются в срочной медицинской помощи - Лубинец

Все возвращенные из российского плена украинские военные, которые были обменяны 5 марта, нуждаются в срочной медицинской помощи. Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, передает УНН.

Что касается психологического и медицинского состояния. Все возвращенные нуждаются в срочной медицинской помощи. Очень большое количество из числа возвращенных те, кто имеет медицинские проблемы. Причем такие достаточно серьезные. Зафиксированы ребята, у которых язвы на ногах. Практически все истощены с явными признаками критической потери массы тела - сказал Лубинец.

Он рассказал, что среди возвращенных есть ребята, которые празднуют свой день рождения в марте. Также он отметил, что удалось вернуть военного, который отбывал наказание в местах несвободы в Украине, но добровольно присоединился к Силам обороны.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом обмене, в рамках которого домой вернулись 200 украинцев, в том числе военные ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы, среди них защитники Мариуполя. Координационный штаб по вопросам пленных отметил, что это "первый этап обмена согласно договоренностям в Женеве" и "в ближайшее время будет проведен следующий этап".