Все украинские военные, которых сегодня вернули из плена, нуждаются в срочной медицинской помощи - Лубинец
Киев • УНН
Все украинские военные, обменянные 5 марта, нуждаются в срочной медицинской помощи из-за серьезных медицинских проблем и истощения. Среди них есть защитники Мариуполя и военный, добровольно присоединившийся к Силам обороны.
Все возвращенные из российского плена украинские военные, которые были обменяны 5 марта, нуждаются в срочной медицинской помощи. Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, передает УНН.
Что касается психологического и медицинского состояния. Все возвращенные нуждаются в срочной медицинской помощи. Очень большое количество из числа возвращенных те, кто имеет медицинские проблемы. Причем такие достаточно серьезные. Зафиксированы ребята, у которых язвы на ногах. Практически все истощены с явными признаками критической потери массы тела
Он рассказал, что среди возвращенных есть ребята, которые празднуют свой день рождения в марте. Также он отметил, что удалось вернуть военного, который отбывал наказание в местах несвободы в Украине, но добровольно присоединился к Силам обороны.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом обмене, в рамках которого домой вернулись 200 украинцев, в том числе военные ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы, среди них защитники Мариуполя. Координационный штаб по вопросам пленных отметил, что это "первый этап обмена согласно договоренностям в Женеве" и "в ближайшее время будет проведен следующий этап".