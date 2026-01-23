Тимошенко заявила, что ей помогли внести 33 млн грн залога

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко подтвердила, что ей помогли внести «драконовский непосильный залог», передает УНН.

Дорогая моя команда! Долго подбирала слова для начала этого поста. Потому что нет слов, способных выразить благодарность за то, что вы помогли мне внести этот драконовский непосильный залог - написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

Лидер «Батькивщины» отметила, что ее спасли от тюрьмы. Тимошенко подчеркнула, что ее туда планировали упрятать «политические киллеры» руками марионеточных «антикоррупционеров».

Однако, кто именно помог ей внести 33 млн грн залога - Тимошенко не уточнила.

Добавим

Ранее в ВАКС сообщили, что за Тимошенко внесли 33 млн грн залога.

Напомним

Для лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам, ВАКС ранее определил меру пресечения в виде залога в 33,28 млн грн, тогда как прокурор ходатайствовал о залоге объемом 50 млн грн.

НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю фракции в ВР 14 января.

По данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, «подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований».

«Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты наперед и был рассчитан на длительный период. Народным депутатам должны были поступать указания относительно голосования, а в отдельных случаях - относительно воздержания или неучастия в голосовании», рассказали в САП.

Квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).