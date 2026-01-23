Тимошенко заявила, что ей помогли внести 33 млн грн залога

$43.170.01
20:34
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
19:10
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
18:06
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
23 января, 11:40
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
23 января, 11:04
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрасте
23 января, 12:32
Орбан говорит, что Венгрия не пустит Украину в ЕС еще 100 лет. В Киеве отвечают - хозяин в москве столько не протянет
23 января, 13:34
"Ударил мою жену в грудь со словами "за*бали вы все": Михайличенко прокомментировал инцидент с избиением сантехника
23 января, 14:25
Федоров назначил советницу по международным проектам, которая работала с Google и Microsoft
16:14
Педагогов незаконно заставляют дежурить в укрытиях и пунктах несокрушимости - образовательный омбудсмен
17:02
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 15:12
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
23 января, 12:42
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом
22 января, 16:50
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность
22 января, 14:43
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Давид Арахамия
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Объединенные Арабские Эмираты
Великобритания
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрасте
23 января, 12:32
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компанию
23 января, 11:14
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка
22 января, 17:56
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 года
21 января, 23:40
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой части
21 января, 18:19
Тимошенко заявила, что ей помогли внести 33 млн грн залога

Киев

 10 просмотра

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что ей помогли внести залог в 33,28 млн грн и избежать заключения. Она не раскрыла, кто именно оказал помощь.

Тимошенко заявила, что ей помогли внести 33 млн грн залога

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко подтвердила, что ей помогли внести «драконовский непосильный залог», передает УНН.

Дорогая моя команда! Долго подбирала слова для начала этого поста.  Потому что нет слов, способных выразить благодарность за то, что вы помогли мне внести этот драконовский непосильный залог 

- написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

Лидер «Батькивщины» отметила, что ее спасли от тюрьмы. Тимошенко подчеркнула, что ее туда планировали упрятать «политические киллеры» руками марионеточных «антикоррупционеров».

Однако, кто именно помог ей внести 33 млн грн залога - Тимошенко не уточнила.

Добавим

Ранее в ВАКС сообщили, что за Тимошенко внесли 33 млн грн залога.

Напомним

Для лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам, ВАКС ранее определил меру пресечения в виде залога в 33,28 млн грн, тогда как прокурор ходатайствовал о залоге объемом 50 млн грн.

НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю фракции в ВР 14 января.

По данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, «подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований».

«Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты наперед и был рассчитан на длительный период. Народным депутатам должны были поступать указания относительно голосования, а в отдельных случаях - относительно воздержания или неучастия в голосовании», рассказали в САП.

Квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). 

Антонина Туманова

