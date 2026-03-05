Трамп заявил, что "полностью поддержал бы" курдов, начавших восстание в Иране

$43.720.26
50.830.37
ukenru
17:43 • 5350 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
17:39 • 9916 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 31039 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 60397 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 40701 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 39159 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 62055 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 24695 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 48063 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 78201 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3м/с
55%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 70929 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 28888 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы12:59 • 44198 просмотра
Shahed, поразивший британскую авиабазу на Кипре, был запущен не из Ирана - APPhoto13:04 • 42758 просмотра
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto14:41 • 15928 просмотра
публикации
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto14:41 • 15941 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы12:59 • 44212 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 62054 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 70938 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 73596 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джорджия Мелони
Олег Кипер
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Германия
Реклама
УНН Lite
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto18:11 • 2246 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo15:38 • 7624 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 28890 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 39562 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 54746 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Нефть марки Brent

Трамп заявил, что "полностью поддержал бы" курдов, начавших восстание в Иране

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о полной поддержке восстания курдов в Иране. ЦРУ работает над вооружением иранских курдских сил для разжигания народного восстания.

Трамп заявил, что "полностью поддержал бы" курдов, начавших восстание в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил сегодня в интервью, что он полностью поддержит восстание курдов в Иране, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Я думаю, это прекрасно, что они хотят это сделать, я бы полностью это поддержал", - сказал президент агентству Reuters.

Курдские войска из Ирака начали наземное наступление на Иран - СМИ04.03.26, 22:42 • 11404 просмотра

CNN сообщило, что ЦРУ работает над вооружением иранских курдских сил с целью разжигания народного восстания в Иране.

С начала войны несколько ирано-курдских группировок опубликовали заявления, намекающие на неизбежные действия и призывающие иранские вооруженные силы к дезертирству.

Трамп хочет быть "вовлеченным в назначение" следующего лидера Ирана, а сына Хаменеи называет "неприемлемым"05.03.26, 19:09 • 2848 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Столкновения
Reuters
Дональд Трамп
Иран