Трамп заявил, что "полностью поддержал бы" курдов, начавших восстание в Иране
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил о полной поддержке восстания курдов в Иране. ЦРУ работает над вооружением иранских курдских сил для разжигания народного восстания.
Президент США Дональд Трамп заявил сегодня в интервью, что он полностью поддержит восстание курдов в Иране, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Я думаю, это прекрасно, что они хотят это сделать, я бы полностью это поддержал", - сказал президент агентству Reuters.
CNN сообщило, что ЦРУ работает над вооружением иранских курдских сил с целью разжигания народного восстания в Иране.
С начала войны несколько ирано-курдских группировок опубликовали заявления, намекающие на неизбежные действия и призывающие иранские вооруженные силы к дезертирству.
