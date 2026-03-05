Трамп заявив, що "цілком підтримав би" курдів, які почали повстання в Ірані

$43.720.26
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
17:39 • 9976 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
5 березня, 12:41 • 31080 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 60474 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 40728 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
5 березня, 12:00 • 39175 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
5 березня, 11:33 • 62084 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
5 березня, 08:05 • 24703 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 48073 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 78206 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерство
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані
Shahed, що вразив британську авіабазу на Кіпрі, було запущено не з Ірану - AP
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життя
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життя
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 62084 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джорджа Мелоні
Олег Кіпер
Рафаель Гроссі
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Катар
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фото
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерство
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні Бланко
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї Лондона
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Серіали

Трамп заявив, що "цілком підтримав би" курдів, які почали повстання в Ірані

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про повну підтримку повстання курдів в Ірані. ЦРУ працює над озброєнням іранських курдських сил для розпалювання народного повстання.

Трамп заявив, що "цілком підтримав би" курдів, які почали повстання в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявив сьогодні в інтерв'ю, що він повністю підтримає повстання курдів в Ірані, передає УНН із посиланням на CNN.

"Я думаю, це чудово, що вони хочуть це зробити, я б повністю це підтримав", - сказав президент агентству Reuters.

Курдські війська з Іраку розпочали наземний наступ на Іран - ЗМІ04.03.26, 22:42 • 11404 перегляди

CNN повідомило, що ЦРУ працює над озброєнням іранських курдських сил із метою розпалювання народного повстання в Ірані.

З початку війни кілька ірано-курдських угруповань опублікували заяви, що натякають на неминучі дії та закликають іранські збройні сили до дезертирства.

Трамп хоче бути "залученим до призначення" наступного лідера Ірану, а сина Хаменеї називає "неприйнятним"05.03.26, 19:09 • 2870 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Сутички
Reuters
Дональд Трамп
Іран