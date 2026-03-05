Трамп заявив, що "цілком підтримав би" курдів, які почали повстання в Ірані
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив про повну підтримку повстання курдів в Ірані. ЦРУ працює над озброєнням іранських курдських сил для розпалювання народного повстання.
Президент США Дональд Трамп заявив сьогодні в інтерв'ю, що він повністю підтримає повстання курдів в Ірані, передає УНН із посиланням на CNN.
"Я думаю, це чудово, що вони хочуть це зробити, я б повністю це підтримав", - сказав президент агентству Reuters.
CNN повідомило, що ЦРУ працює над озброєнням іранських курдських сил із метою розпалювання народного повстання в Ірані.
З початку війни кілька ірано-курдських угруповань опублікували заяви, що натякають на неминучі дії та закликають іранські збройні сили до дезертирства.
