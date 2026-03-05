Трамп хоче бути "залученим до призначення" наступного лідера Ірану, а сина Хаменеї називає "неприйнятним"

$43.720.26
50.830.37
ukenru
Ексклюзив
12:41 • 21712 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
12:39 • 44758 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
12:11 • 34194 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
12:00 • 34584 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
11:33 • 53839 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 23397 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 46737 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 76901 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 97972 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 83327 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.7м/с
69%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 61141 перегляди
Зустріч Фіцо і Зеленського - прем'єр-міністр Словаччини озвучив умову5 березня, 10:15 • 7230 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto11:40 • 20989 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані12:59 • 33441 перегляди
Shahed, що вразив британську авіабазу на Кіпрі, було запущено не з Ірану - APPhoto13:04 • 32584 перегляди
Публікації
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto14:41 • 7014 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані12:59 • 33572 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
11:33 • 53839 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 61239 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 68642 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рафаель Гроссі
Лавров Сергій Вікторович
Ільхам Алієв
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Катар
Реклама
УНН Lite
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo15:38 • 1750 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto11:40 • 21060 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 36952 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 52317 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 55307 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Трамп хоче бути "залученим до призначення" наступного лідера Ірану, а сина Хаменеї називає "неприйнятним"

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Дональд Трамп заявив про намір брати участь у призначенні наступного лідера Ірану, відкинувши кандидатуру Моджтаби Хаменеї. Він вважає сина Хаменеї "легковаговиком" і вимагає обрання того, хто принесе мир в Іран.

Трамп хоче бути "залученим до призначення" наступного лідера Ірану, а сина Хаменеї називає "неприйнятним"

Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що він має "брати участь у призначенні" наступного лідера Ірану, відкинувши перспективу того, що Моджтаба Хаменеї змінить свого батька, покійного верховного лідера аятолу Алі Хаменеї, передає УНН із посиланням на CNN.

Вони дарма витрачають час. Син Хаменеї - легковаговик. Я повинен брати участь у призначенні, як і у випадку з Делсі у Венесуелі 

— сказав Трамп виданню Axios, маючи на увазі Делсі Родрігес із Венесуели, яка обійняла посаду після захоплення США Ніколаса Мадуро.

Трамп заявив, що не ухвалить наступника, який продовжить політику колишнього верховного лідера Ірану.

"Син Хаменеї для мене неприйнятний. Ми хочемо того, хто принесе гармонію та мир до Ірану", — сказав Трамп, попередивши, що призначення лідера, який іде тим самим шляхом, може змусити Сполучені Штати повернутися до війни "через п'ять років".

Його коментарі пролунали лише через день після того, як Білий дім припустив, що зміна режиму в Ірані не є головною метою військової кампанії президента.

В Ірані обрали нового Верховного лідера країни03.03.26, 23:33 • 30125 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт