Трамп хоче бути "залученим до призначення" наступного лідера Ірану, а сина Хаменеї називає "неприйнятним"
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про намір брати участь у призначенні наступного лідера Ірану, відкинувши кандидатуру Моджтаби Хаменеї. Він вважає сина Хаменеї "легковаговиком" і вимагає обрання того, хто принесе мир в Іран.
Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що він має "брати участь у призначенні" наступного лідера Ірану, відкинувши перспективу того, що Моджтаба Хаменеї змінить свого батька, покійного верховного лідера аятолу Алі Хаменеї, передає УНН із посиланням на CNN.
Вони дарма витрачають час. Син Хаменеї - легковаговик. Я повинен брати участь у призначенні, як і у випадку з Делсі у Венесуелі
Трамп заявив, що не ухвалить наступника, який продовжить політику колишнього верховного лідера Ірану.
"Син Хаменеї для мене неприйнятний. Ми хочемо того, хто принесе гармонію та мир до Ірану", — сказав Трамп, попередивши, що призначення лідера, який іде тим самим шляхом, може змусити Сполучені Штати повернутися до війни "через п'ять років".
Його коментарі пролунали лише через день після того, як Білий дім припустив, що зміна режиму в Ірані не є головною метою військової кампанії президента.
В Ірані обрали нового Верховного лідера країни03.03.26, 23:33 • 30125 переглядiв