Полиция Бали подтвердила, что изуродованные останки принадлежат пропавшему украинскому туристу

Полиция Индонезии подтвердила с помощью ДНК-тестов, что расчлененные человеческие останки, найденные на востоке Бали, принадлежат пропавшему гражданину Украины. Об этом сообщает Jakarta Globe, пишет УНН.

Детали

Представитель полиции Бали Ариасанди сообщил, что лабораторные тесты, проведенные в Национальной судебно-медицинской лаборатории в Джакарте, показали совпадение ДНК образцов, полученных от родителей жертвы, с ДНК-профилем найденных частей тела.

ДНК-профиль из частей тела, которые мы отправили, сравнили с контрольными образцами от родителей жертвы. Результаты показали совпадение - сказал Ариасанди в Денпасаре.

Дополнение

Останки были впервые найдены жителями 26 февраля вблизи пляжа Кетуэл в округе Сукавати, на востоке Бали. Дальнейшие поиски в районе речной дельты и побережья привели к обнаружению дополнительных частей тела, включая голову, туловище, руки и ноги.

Из-за значительного состояния разложения останков визуальная идентификация была невозможна. Следователи отправили шесть образцов костей в национальную судебно-медицинскую лабораторию для ДНК-тестирования. Результаты подтвердили, что останки принадлежат Игорю Комарову, 28-летнему гражданину Украины, который ранее был объявлен пропавшим без вести.

В параллельном развитии событий Департамент общих преступлений полиции Бали сообщил, что судебно-медицинские тесты также показали, что пятна крови, обнаруженные на вилле и в автомобиле Toyota Avanza в округе Табанан, идентичны ДНК матери Комарова.

"Кровь, найденная на вилле и в автомобиле Avanza, предположительно использованном преступниками, была протестирована, и результаты идентичны ДНК матери жертвы", — сказал Ариасанди.

ДНК подтвердила пребывание Комарова на территории виллы похитителей на Бали - СМИ

Эти выводы усиливают подозрения следователей, что Комарова транспортировали в автомобиле и удерживали на вилле в Табанане до его исчезновения. Полиция назвала судебно-медицинский анализ ключевым элементом в восстановлении хронологии событий с использованием научных доказательств.

Ранее полиция заявила, что Комарова похитили 15 февраля в Джимбаране. Следователи отследили движения подозреваемых с помощью видеонаблюдения, которое показало, как автомобиль и два мотоцикла двигались между регионами Табанан и Бадунг.

Власти задержали подозреваемого, которого идентифицировали как С, в Западной Нуса-Тенгаре, и определили шесть иностранцев - RM, VK, AS, VN, SM и DH - как подозреваемых по делу о похищении. Они попали в список розыска, а полиция Бали обратилась в Интерпол с просьбой о выпуске красных уведомлений для поддержки перехвата за пределами страны.

Задержанный С был арестован на прошлой неделе в Западной Нуса-Тенгаре. Следователи заявили, что он якобы арендовал автомобиль по поддельному паспорту, который позже использовали для похищения украинца Игоря Комарова, 28 лет.

Он сообщил полиции, что не знал, что автомобиль будет использован для преступления, и что его попросили арендовать автомобиль за 6 миллионов рупий (приблизительно 350 долларов).

Полиция сообщила, что четверо подозреваемых покинули Бали, тогда как двое, вероятно, остаются в Индонезии.

Части тела, найденные в Гианьяре, были доставлены в больницу проф. Нгоерах для медицинского и судебно-медицинского исследования перед тем, как образцы ДНК были отправлены в Джакарту - говорится в сообщении.

Полиция Бали заявила, что расследование продолжается, чтобы полностью выяснить роли каждого подозреваемого и определить мотивы похищения и убийства.

"Мы продолжаем развивать дело и преследовать всех причастных лиц", - добавил Ариасанди.

В Молдове нашли похищенную трехлетнюю девочку из Украины