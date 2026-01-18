Завтра у ВАКС відбудеться засідання у справі Тимошенко

$43.180.08
18 січня, 11:31 • 14798 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 24085 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 21946 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 51349 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 82435 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 41158 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 51064 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 56310 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 45841 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 75101 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Популярнi новини
росія за цей тиждень застосувала проти України понад 1300 ударних дронів та майже 30 ракет - Зеленський Video18 січня, 09:21 • 8182 перегляди
Українські енергетики розпочали ремонт лінії електропередач в районі ЗАЕС - МАГАТЕPhoto18 січня, 10:13 • 15979 перегляди
Ситуація в Гренландії: британський журналіст Пірс Морган пропонує "викупити назад" Америку у відповідь на мита Трампа18 січня, 10:38 • 11701 перегляди
Укрзалізниця з 22 січня змінює графік руху поїздів, у тому числі приміських18 січня, 11:08 • 6916 перегляди
Військові з Німеччини достроково покинули Гренландію без пояснень - BILD18 січня, 12:55 • 6148 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 38147 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 75101 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 44180 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 75254 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 104236 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Джорджа Мелоні
Марк Рютте
Україна
Ґренландія
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Данія
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 14182 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 26974 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 24116 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 22052 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 21444 перегляди
Завтра у ВАКС відбудеться засідання у справі Тимошенко

Київ • УНН

 • 328 перегляди

Вищий Антикорупційний суд України проведе чергове засідання у справі лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Її підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

Завтра у ВАКС відбудеться засідання у справі Тимошенко

Завтра у Вищому Антикорупційному суді України відбудеться чергове судове засідання в справі лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, передає УНН із посиланням на пресслужбу партії.

У понеділок, 19 січня, у приміщенні Вищого Антикорупційного суду України відбудеться чергове судове засідання в справі "НАБУ проти Юлії Тимошенко" 

- повідомили у партії.

Засідання розпчнется о 9:00.

Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для Тимошенко16.01.26, 18:00 • 44169 переглядiв

Нагадаємо

Вищий антикорупційний суд визначив для лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у 33,28 млн грн, тоді як сторона обвинувачення просила заставу у 50 млн грн.

Додамо

Прокурор 16 січня подав до суду клопотання про застосування до лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам, запобіжного заходу у вигляді застави обсягом 50 млн грн.

НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці фракції у ВР 14 січня.

За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, "підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань".

"Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період. Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках - щодо утримання або неучасті в голосуванні", розповіли у САП.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). 

Антоніна Туманова

