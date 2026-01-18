Завтра в ВАКС состоится заседание по делу Тимошенко

Завтра в Высшем Антикоррупционном суде Украины состоится очередное судебное заседание по делу лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу партии.

В понедельник, 19 января, в помещении Высшего Антикоррупционного суда Украины состоится очередное судебное заседание по делу "НАБУ против Юлии Тимошенко" - сообщили в партии.

Заседание начнется в 9:00.

Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для Тимошенко

Напомним

Высший антикоррупционный суд определил для лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в 33,28 млн грн, тогда как сторона обвинения просила залог в 50 млн грн.

Добавим

Прокурор 16 января подал в суд ходатайство о применении к лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам, меры пресечения в виде залога в размере 50 млн грн.

НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю фракции в ВР 14 января.

По данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, "подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований".

"Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты наперед и был рассчитан на длительный период. Народным депутатам должны были поступать указания относительно голосования, а в отдельных случаях - относительно воздержания или неучастия в голосовании", - рассказали в САП.

Квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).