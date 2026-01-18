Завтра в ВАКС состоится заседание по делу Тимошенко

$43.180.08
18 января, 11:31 • 14981 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 24542 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 22311 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 51823 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 83016 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 41327 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 51205 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 56398 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 45921 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 75354 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
россия за эту неделю применила против Украины более 1300 ударных дронов и почти 30 ракет - ЗеленскийVideo18 января, 09:21 • 8580 просмотра
Украинские энергетики начали ремонт линии электропередач в районе ЗАЭС - МАГАТЭPhoto18 января, 10:13 • 16276 просмотра
Ситуация в Гренландии: британский журналист Пирс Морган предлагает "выкупить обратно" Америку в ответ на пошлины Трампа18 января, 10:38 • 11956 просмотра
Укрзалізниця с 22 января меняет график движения поездов, в том числе пригородных18 января, 11:08 • 7288 просмотра
Военные из Германии досрочно покинули Гренландию без объяснений - BILD18 января, 12:55 • 6608 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 38364 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 75354 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 44377 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 75443 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 104410 просмотра
Завтра в ВАКС состоится заседание по делу Тимошенко

Киев • УНН

 • 616 просмотра

Высший Антикоррупционный суд Украины проведет очередное заседание по делу лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Ее подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам.

Завтра в ВАКС состоится заседание по делу Тимошенко

Завтра в Высшем Антикоррупционном суде Украины состоится очередное судебное заседание по делу лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу партии.

В понедельник, 19 января, в помещении Высшего Антикоррупционного суда Украины состоится очередное судебное заседание по делу "НАБУ против Юлии Тимошенко" 

- сообщили в партии.

Заседание начнется в 9:00.

Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для Тимошенко16.01.26, 18:00 • 44376 просмотров

Напомним

Высший антикоррупционный суд определил для лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в 33,28 млн грн, тогда как сторона обвинения просила залог в 50 млн грн.

Добавим

Прокурор 16 января подал в суд ходатайство о применении к лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам, меры пресечения в виде залога в размере 50 млн грн.

НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю фракции в ВР 14 января.

По данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, "подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований".

"Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты наперед и был рассчитан на длительный период. Народным депутатам должны были поступать указания относительно голосования, а в отдельных случаях - относительно воздержания или неучастия в голосовании", - рассказали в САП.

Квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). 

Антонина Туманова

ПолитикаКриминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Юлия Тимошенко
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина