Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Тимошенко заявила про фальсифікації у справі: "каса" з матеріалів НАБУ стосувалася чаю та печива для громадської приймальні

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Юлія Тимошенко заявляє, що НАБУ маніпулює доказами у її справі, називаючи "касу" з витратами на чай і печиво доказом корупції. Прокурор стверджує, що на комп'ютері були файли з даними про отримання та витрати коштів, а також списки нардепів.

Тимошенко заявила про фальсифікації у справі: "каса" з матеріалів НАБУ стосувалася чаю та печива для громадської приймальні

Народна депутатка Юлія Тимошенко заявила, що НАБУ в її справі "підтасовує карти" та маніпулює доказами. За її словами, так звана "каса", яку правоохоронці подають як один із доказів корупційної діяльності Тимошенко, не має жодного стосунку до суті обвинувачень і фактично є касою її приймальні – з витратами на чай, каву та печиво, повідомляє УНН.

Під час судового засідання, на якому Юлії Тимошенко обирають запобіжний захід, прокурор зачитав матеріали слідства, згідно з якими під час обшуків у приміщенні, пов’язаному з діяльністю політикині, було вилучено моноблок. На робочому столі комп’ютера, за словами обвинувачення, знаходився акаунт під назвою "Каса", а також каталог "отчет" з Excel-таблицями за 2022-2026 роки.

Як стверджує сторона обвинувачення, у файлах містилися дані "про отримання грошових коштів та напрямки їх витрат із зазначенням напрямків, дат, сум, а також джерел, серед яких – "кошти ЮВ", "видала ЮВ". Крім того, на робочому столі, за словами прокурора, були списки народних депутатів фракції "Слуга народу".

Юлія Тимошенко втрутилася у виступ прокурора, наголосивши, що вилучений комп’ютер не є її особистим, а належить приймальні народного депутата. Тимошенко наполягає, що йдеться про господарські витрати приймальні, які не мають жодного зв’язку ані з голосуваннями у Верховній Раді, ані з кадровими рішеннями.

"Там, де у них написана: "Каса" та "кошти, які давала ЮВ" – там у гривнях кілька тисяч, які давалися на чай, на каву, на печиво. Ви уявляєте ці маніпуляції та цей фарс? Як можна касу з купівлі печива, кави та чаю з’єднати з аналітикою з голосування у парламенті?" – заявила Тимошенко.

Нагадаємо 

Ввечері 13 січня НАБУ та САП повідомили про викриття лідерки партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко у нібито пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам за голосування щодо окремих законопроєктів.

Правоохоронні органи також оприлюднили фрагменти розмов, відомі як так звані "плівки Тимошенко", у яких, за версією слідства, йдеться про можливу схему підкупу народних депутатів для впливу на результати голосувань у Верховній Раді.

16 січня прокурор подав до суду клопотання про застосування до Юлії Тимошенко запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 50 млн грн.  

За даними слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди окремими народними депутатами за ухвалення рішень у парламенті, підозрювана, за версією правоохоронців, ініціювала переговори з окремими парламентарями щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

У САП стверджують, що йшлося не про разові домовленості, а про регулярну модель співпраці, яка передбачала авансові виплати та була розрахована на тривалий період. Народним депутатам, за версією обвинувачення, мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках – щодо утримання або неучасті у голосуванні.

Дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Лілія Подоляк

