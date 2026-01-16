Тимошенко заявила о фальсификациях в деле: "касса" из материалов НАБУ касалась чая и печенья для общественной приемной

Народный депутат Юлия Тимошенко заявила, что НАБУ в ее деле "подтасовывает карты" и манипулирует доказательствами. По ее словам, так называемая "касса", которую правоохранители подают как одно из доказательств коррупционной деятельности Тимошенко, не имеет никакого отношения к сути обвинений и фактически является кассой ее приемной – с расходами на чай, кофе и печенье, сообщает УНН.

Во время судебного заседания, на котором Юлии Тимошенко избирают меру пресечения, прокурор зачитал материалы следствия, согласно которым во время обысков в помещении, связанном с деятельностью политика, был изъят моноблок. На рабочем столе компьютера, по словам обвинения, находился аккаунт под названием "Касса", а также каталог "отчет" с Excel-таблицами за 2022-2026 годы.

Как утверждает сторона обвинения, в файлах содержались данные "о получении денежных средств и направлениях их расходов с указанием направлений, дат, сумм, а также источников, среди которых – "средства ЮВ", "выдала ЮВ". Кроме того, на рабочем столе, по словам прокурора, были списки народных депутатов фракции "Слуга народа".

Юлия Тимошенко вмешалась в выступление прокурора, подчеркнув, что изъятый компьютер не является ее личным, а принадлежит приемной народного депутата. Тимошенко настаивает, что речь идет о хозяйственных расходах приемной, которые не имеют никакой связи ни с голосованиями в Верховной Раде, ни с кадровыми решениями.

"Там, где у них написано: "Касса" и "средства, которые давала ЮВ" – там в гривнах несколько тысяч, которые давались на чай, на кофе, на печенье. Вы представляете эти манипуляции и этот фарс? Как можно кассу по покупке печенья, кофе и чая соединить с аналитикой по голосованию в парламенте?" – заявила Тимошенко.

Напомним

Вечером 13 января НАБУ и САП сообщили о разоблачении лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко в якобы предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам за голосование по отдельным законопроектам.

Правоохранительные органы также обнародовали фрагменты разговоров, известные как так называемые "пленки Тимошенко", в которых, по версии следствия, речь идет о возможной схеме подкупа народных депутатов для влияния на результаты голосований в Верховной Раде.

16 января прокурор подал в суд ходатайство о применении к Юлии Тимошенко меры пресечения в виде залога в размере 50 млн грн.

По данным следствия, после разоблачения в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды отдельными народными депутатами за принятие решений в парламенте, подозреваемая, по версии правоохранителей, инициировала переговоры с отдельными парламентариями о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований.

В САП утверждают, что речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярной модели сотрудничества, которая предусматривала авансовые выплаты и была рассчитана на длительный период. Народным депутатам, по версии обвинения, должны были поступать указания относительно голосования, а в отдельных случаях – относительно воздержания или неучастия в голосовании.

Действия квалифицированы по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины – предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.