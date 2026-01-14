Тимошенко про обшуки в офісі "Батьківщини": востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича

$43.180.08
Ексклюзив
10:05 • 1702 перегляди
Правоохоронці розслідують 10 кримінальних справ, у яких фігурує скандальна клініка Odrex - Офіс Генпрокурора
09:09 • 4230 перегляди
Справа Тимошенко: НАБУ і САП підтвердили повідомлення про підозру керівниці фракції ВР і виклали записVideo
08:52 • 6546 перегляди
Посланці Трампа Віткофф та Кушнер планують поїздку до москви для зустрічі з путіним найближчим часом - Bloomberg
06:55 • 10902 перегляди
Сенатори США запропонували закон для заборони військовим окупувати території НАТО
13 січня, 19:36 • 36294 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
13 січня, 17:19 • 36463 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 32887 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 34213 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 53255 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 28636 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
Нічна атака на Кривий Ріг: понад 45 тисяч абонентів залишилися без світла14 січня, 00:44
російський ростов атаковано дронами: під атакою резервуари нафтопродуктів, місцева ППО уразила житлові будинки - ЗМІPhotoVideo14 січня, 01:53
У ЦПД попередили про нові схеми зламу акаунтів у Telegram через особисті повідомлення14 січня, 02:27
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?07:00
У Києві стався вибух у квартирі, є постраждалийVideo07:43
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?07:00
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 53255 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 77136 перегляди
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Михайло Федоров
Володимир Зеленський
Олексій Гончаренко
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Запорізька область
Кривий Ріг
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Х-101

Тимошенко про обшуки в офісі "Батьківщини": востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко відреагувала на обшуки у партійному офісі політичної сили.

Тимошенко про обшуки в офісі "Батьківщини": востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко відреагувала на обшуки у партійному офісі політичної сили та назвала його політичним тиском. Про це Тимошенко повідомила у дописі на своїй сторінці у соцмережах, пише УНН.

За її словами, обшуки тривали всю ніч і відбувалися без пред’явлення процесуальних документів.

"Понад тридцять озброєних до зубів чоловіків без предʼявлення будь-яких документів фактично захопили будівлю та взяли у заручники співробітників. Востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича під час Революції Гідності. Але тоді вони хоч прикривали своє вторгнення якимось папірцем з ручного Печерського суду… Зараз же не було й цього", - написала Юлія Тимошенко.

Тимошенко також заявила, що під час обшуку правоохоронці не виявили жодних доказів правопорушень, однак вилучили її робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження.

Лідерка "Батьківщини" категорично відкинула звинувачення, які з’явилися напередодні у публічному просторі, та назвала ситуацію політичним переслідуванням. Вона також пов’язала події з можливим наближенням виборчої кампанії.

Раніше Юлія Тимошенко публічно критикувала діяльність НАБУ, зокрема заявляла про необхідність реформування антикорупційних органів та перегляду підходів до їхньої роботи.

Лілія Подоляк

