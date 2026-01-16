$43.180.08
05:32 • 4498 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 13391 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 24703 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 30714 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 65845 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 76378 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 39018 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 34797 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 54048 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 43185 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського

15 січня, 08:19 • 65849 перегляди
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 65849 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 76380 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН

14 січня, 12:53 • 64162 перегляди
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 64162 перегляди
ВАКС обирає запобіжний захід Тимошенко

Київ • УНН

 • 230 перегляди

Вищий антикорупційний суд розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу Юлії Тимошенко. Її підозрюють у пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам.

ВАКС обирає запобіжний захід Тимошенко

Вищий антикорупційний суд розпочав засідання з обрання запобіжного заходу лідерці партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам, пише УНН.

Деталі

Прокурор 16 січня подав до суду клопотання про застосування до лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам, запобіжного заходу у вигляді застави обсягом 50 млн грн.

Невдовзі після початку засідання слідчий суддя ВАКС оголошував невелику технічну перерву у засіданні для ознайомлення з матеріалами справи усіма сторонами процесу.

Після завершення перерви у засіданні стався інцидент, який викликав жваву реакцію у присутніх в залі. Слово взяла Юлія Тимошенко, почавши виступати стоячи, на що суддя відреагував: "Можна сидячи, якщо бажаєте", але Тимошенко відповіла: "Та нічого, дякую, що ви дозволяєте (...), але...".

Доповнення

НАБУ і САП повідомили про підозру Юлії Тимошенко 14 січня.

За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, "підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань".

"Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період. Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках - щодо утримання або неучасті в голосуванні", розповіли у САП.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). 

Юлія Шрамко

ПолітикаКримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Юлія Тимошенко
Вищий антикорупційний суд України