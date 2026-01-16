ВАКС обирає запобіжний захід Тимошенко

Вищий антикорупційний суд розпочав засідання з обрання запобіжного заходу лідерці партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам, пише УНН.

Деталі

Прокурор 16 січня подав до суду клопотання про застосування до лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам, запобіжного заходу у вигляді застави обсягом 50 млн грн.

Невдовзі після початку засідання слідчий суддя ВАКС оголошував невелику технічну перерву у засіданні для ознайомлення з матеріалами справи усіма сторонами процесу.

Після завершення перерви у засіданні стався інцидент, який викликав жваву реакцію у присутніх в залі. Слово взяла Юлія Тимошенко, почавши виступати стоячи, на що суддя відреагував: "Можна сидячи, якщо бажаєте", але Тимошенко відповіла: "Та нічого, дякую, що ви дозволяєте (...), але...".

Доповнення

НАБУ і САП повідомили про підозру Юлії Тимошенко 14 січня.

За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, "підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань".

"Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період. Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках - щодо утримання або неучасті в голосуванні", розповіли у САП.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).