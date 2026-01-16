$43.180.08
ВАКС избирает меру пресечения Тимошенко

Киев • УНН

 • 722 просмотра

Высший антикоррупционный суд начал заседание по избранию меры пресечения Юлии Тимошенко. Ее подозревают в предложении неправомерной выгоды народным депутатам.

ВАКС избирает меру пресечения Тимошенко

Высший антикоррупционный суд начал заседание по избранию меры пресечения лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам, пишет УНН.

Подробности

Прокурор 16 января подал в суд ходатайство о применении к лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам, меры пресечения в виде залога в размере 50 млн грн.

Вскоре после начала заседания следственный судья ВАКС объявил небольшой технический перерыв в заседании для ознакомления с материалами дела всеми сторонами процесса.

После завершения перерыва в заседании произошел инцидент, вызвавший оживленную реакцию у присутствующих в зале. Слово взяла Юлия Тимошенко, начав выступать стоя, на что судья отреагировал: "Можно сидя, если хотите", но Тимошенко ответила: "Да ничего, спасибо, что вы разрешаете сидеть, но...".

Дополнение

НАБУ и САП сообщили о подозрении Юлии Тимошенко 14 января.

По данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, "подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами относительно введения системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований".

"Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты наперед и был рассчитан на длительный период. Народным депутатам должны были поступать указания относительно голосования, а в отдельных случаях - относительно воздержания или неучастия в голосовании", - рассказали в САП.

Квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Юлия Шрамко

ПолитикаКриминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Юлия Тимошенко
Высший антикоррупционный суд Украины