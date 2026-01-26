Суд ухвалив нове рішення у справі Тимошенко: дозволено виїжджати за межі Київщини та спілкуватися з депутатами

$43.140.03
Ексклюзив
16:43 • 1690 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
13:53 • 9416 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
12:45 • 15366 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57 • 17690 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 31291 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 22935 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 43978 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 21805 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 40068 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 07:43 • 23625 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
Популярнi новини
Таксист у Києві зламав щелепу пасажирці: водію загрожує до трьох років ув'язнення26 січня, 07:59 • 33221 перегляди
У Польщі на кордоні з Україною стався технічний збій роботи бази даних: що з чергами і потягами26 січня, 09:18 • 29575 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 35303 перегляди
Київщина повертається до графіків відключення світла після аварійних вимкнень - ДТЕК26 січня, 10:52 • 24930 перегляди
Через російські обстріли є нові знеструмлення у двох областях, у столичному регіоні досі дефіцит електрики - Міненерго11:59 • 17241 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE11:38 • 31289 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 35349 перегляди
Суд ухвалив нове рішення у справі Тимошенко: дозволено виїжджати за межі Київщини та спілкуватися з депутатами

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Апеляційна палата ВАКС пом'якшила запобіжний захід Юлії Тимошенко, залишивши заставу 33 млн гривень, але скасувавши обмеження на пересування та спілкування з нардепами. Суд відмовив прокурору у збільшенні застави до 50 млн грн та носінні електронного браслета.

Суд ухвалив нове рішення у справі Тимошенко: дозволено виїжджати за межі Київщини та спілкуватися з депутатами

Апеляційна палата ВАКС пом'якшила запобіжний захід Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Їй залишили заставу у розмірі 33 млн гривень, але скасували обмеження на пересування та заборону спілкуватись з іншими народними депутатами. Про це передає УНН з посиланням на засідання суду. 

Апеляційні скарги захисників задовольнити частково. Ухвалу слідчого судді скасувати в частині покладення на Тимошенко Юлію не відлучатися за межі Київської області та утримуватися від спілкування з народними депутатами 

- сказав суддя. 

Також суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора, який прохав призначити підозрюваній заставу у розмірі 50 млн грн і зобов'язати Тимошенко носити електронний браслет. 

Нагадаємо 

Для лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам, ВАКС раніше визначив запобіжний захід у вигляді застави у 33,28 млн грн, тоді як прокурор клопотав про заставу обсягом 50 млн грн.

НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці фракції у ВР 14 січня.

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Київська область
Юлія Тимошенко
Національне антикорупційне бюро України