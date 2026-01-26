Суд ухвалив нове рішення у справі Тимошенко: дозволено виїжджати за межі Київщини та спілкуватися з депутатами
Київ • УНН
Апеляційна палата ВАКС пом'якшила запобіжний захід Юлії Тимошенко, залишивши заставу 33 млн гривень, але скасувавши обмеження на пересування та спілкування з нардепами. Суд відмовив прокурору у збільшенні застави до 50 млн грн та носінні електронного браслета.
Апеляційні скарги захисників задовольнити частково. Ухвалу слідчого судді скасувати в частині покладення на Тимошенко Юлію не відлучатися за межі Київської області та утримуватися від спілкування з народними депутатами
Також суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора, який прохав призначити підозрюваній заставу у розмірі 50 млн грн і зобов'язати Тимошенко носити електронний браслет.
Нагадаємо
Для лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам, ВАКС раніше визначив запобіжний захід у вигляді застави у 33,28 млн грн, тоді як прокурор клопотав про заставу обсягом 50 млн грн.
НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці фракції у ВР 14 січня.