Суд принял новое решение по делу Тимошенко: разрешено выезжать за пределы Киевской области и общаться с депутатами

Апелляционная палата ВАКС смягчила меру пресечения Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам. Ей оставили залог в размере 33 млн гривен, но отменили ограничения на передвижение и запрет общаться с другими народными депутатами. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание суда.

Апелляционные жалобы защитников удовлетворить частично. Постановление следственного судьи отменить в части возложения на Тимошенко Юлию не отлучаться за пределы Киевской области и воздерживаться от общения с народными депутатами - сказал судья.

Также суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора, который просил назначить подозреваемой залог в размере 50 млн грн и обязать Тимошенко носить электронный браслет.

Напомним

Для лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам, ВАКС ранее определил меру пресечения в виде залога в 33,28 млн грн, тогда как прокурор ходатайствовал о залоге объемом 50 млн грн.

НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю фракции в ВР 14 января.