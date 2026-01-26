Суд принял новое решение по делу Тимошенко: разрешено выезжать за пределы Киевской области и общаться с депутатами
Киев • УНН
Апелляционная палата ВАКС смягчила меру пресечения Юлии Тимошенко, оставив залог 33 млн гривен, но отменив ограничения на передвижение и общение с нардепами. Суд отказал прокурору в увеличении залога до 50 млн грн и ношении электронного браслета.
Апелляционная палата ВАКС смягчила меру пресечения Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам. Ей оставили залог в размере 33 млн гривен, но отменили ограничения на передвижение и запрет общаться с другими народными депутатами. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание суда.
Апелляционные жалобы защитников удовлетворить частично. Постановление следственного судьи отменить в части возложения на Тимошенко Юлию не отлучаться за пределы Киевской области и воздерживаться от общения с народными депутатами
Также суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора, который просил назначить подозреваемой залог в размере 50 млн грн и обязать Тимошенко носить электронный браслет.
Напомним
Для лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам, ВАКС ранее определил меру пресечения в виде залога в 33,28 млн грн, тогда как прокурор ходатайствовал о залоге объемом 50 млн грн.
НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю фракции в ВР 14 января.