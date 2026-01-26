$43.140.03
Эксклюзив
16:43 • 1884 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
13:53 • 9668 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
12:45 • 15491 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57 • 17777 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 31411 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 22974 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 44056 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 21826 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 40123 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
26 января, 07:43 • 23644 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Суд принял новое решение по делу Тимошенко: разрешено выезжать за пределы Киевской области и общаться с депутатами

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Апелляционная палата ВАКС смягчила меру пресечения Юлии Тимошенко, оставив залог 33 млн гривен, но отменив ограничения на передвижение и общение с нардепами. Суд отказал прокурору в увеличении залога до 50 млн грн и ношении электронного браслета.

Суд принял новое решение по делу Тимошенко: разрешено выезжать за пределы Киевской области и общаться с депутатами

Апелляционная палата ВАКС смягчила меру пресечения Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам. Ей оставили залог в размере 33 млн гривен, но отменили ограничения на передвижение и запрет общаться с другими народными депутатами. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание суда. 

Апелляционные жалобы защитников удовлетворить частично. Постановление следственного судьи отменить в части возложения на Тимошенко Юлию не отлучаться за пределы Киевской области и воздерживаться от общения с народными депутатами 

- сказал судья. 

Также суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора, который просил назначить подозреваемой залог в размере 50 млн грн и обязать Тимошенко носить электронный браслет. 

Напомним 

Для лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам, ВАКС ранее определил меру пресечения в виде залога в 33,28 млн грн, тогда как прокурор ходатайствовал о залоге объемом 50 млн грн.

НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю фракции в ВР 14 января.

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Киевская область
Юлия Тимошенко
Национальное антикоррупционное бюро Украины