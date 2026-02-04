$43.190.22
Старт передвиборчої кампанії: формально - ні, фактично - так - соціологи опублікували результати опитування

Київ • УНН

 • 96 перегляди

54,2% українців вважають, що передвиборча кампанія де-факто розпочалася. Володимир Зеленський лідирує в президентському рейтингу з 22,3%, партія Залужного очолює партійний рейтинг.

Старт передвиборчої кампанії: формально - ні, фактично - так - соціологи опублікували результати опитування

Суспільство вже "вловлює" ранній передвиборчий фон: 54,2% опитаних українців помітили, що передвиборча кампанія де-факто почалась. І тут важлива деталь: за словами спікера, найменше половина цей факт засуджує. Тобто люди одночасно бачать старт політичного змагання і не в захваті від цього під час війни. Ще 32,6% вважають, що передвиборчі перегони не стартували, але теж засуджують спроби кандидатів "нагнати" собі рейтинг, пише УНН. 

Президентський рейтинг: Зеленський попереду, домінування немає, невизначеність - величезна

Щодо майбутнього президентства, чинний голова держави Володимир Зеленський має найвищий показник: 22,3%.  

Далі йде Валерій Залужний зі спадною динамікою та показником у 16,6% у грудні, який упав до 10,8% в лютом. Експерти пояснюють таку негативну динаміку  розширенням списку "військових кандидатів" і розподілом симпатій: коли з’являються нові фігури, цей рівень підтримки перерозподіляється. 

Натомість Кирило Буданов має 9,4%  народної підтримки і демонструє невелике зростання.

Петро Порошенко показує відносну стабільність, але з уточненням про межі росту: в політика один з найбільших антирейтингів і йому дуже важко набирати нових прихильників.

Антирейтинг на посаду президента: що показало опитування

Антирейтинг у президентській площині повторює загальну закономірність: у низки фігур відторгнення суспільством  високе. Спікери називають такі показники: 

  • у Олексія Арестовича —  56,5%, 
    • у Юлії Тимошенко – 52,2%, 
      • у Юрія Бойка – 45,3%, 
        • у Петра Порошенка – 42,5%, 
          • у Володимира Зеленського – 32,9%. 

            Паралельно підкреслюється, що у Залужного та Буданова антирейтинги порівняно невисокі.

            Спікер додає також критично важливий контекст: 

            "До початку передвиборчої кампанії ще дуже далеко, спочатку хоча б перемир'я. Ще не почалась так звана війна компроматів".

            Тобто нинішня токсичність може виявитися легкою версією того, що буде в реальній кампанії. Для країни у війні це поганий прогноз, навіть якщо він політично закономірний.

            Партійні рейтинги: конкуренція вже щільна

            Партійні заміри самі автори називають умовними: 

            "Ми маємо ще більшу проблему: досі не знаємо, які саме партійні проєкти підуть на вибори і під якими брендами". 

            Попри це, дослідження дає ілюстративну картину. На першому місці за симпатіями українців — партія Залужного (11,9%). На другому —  партія Зеленського (10,7%). "Європейська солідарність" набирає  10,3%, а партія Буданова — 10,1%.

            Окремо експерти відзначили великий сегмент невизначених: не пішли б на вибори майже 8%, зіпсувати бюлетень — 10%. Разом із тим це величезний резерв, який може піти як у мобілізацію протесту, так і в апатію.

            Довідково

            Дослідження провели фахівці  компанії Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology. Метод – самозаповнення анкет громадянами України віком 18 років і старше. Обсяг вибірки – 2000 респондентів, репрезентативна за віком, статтю та регіонами України. Період збору даних: 31 січня – 1 лютого 2026 року. Теоретична похибка при довірчій ймовірності 0,95 не перевищує 2,2%.

            Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК02.02.26, 18:56 • 15037 переглядiв

            Олександра Василенко

