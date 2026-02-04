$43.190.22
Старт предвыборной кампании: формально – нет, фактически – да – социологи опубликовали результаты опроса

Киев • УНН

 • 20 просмотра

54,2% украинцев считают, что предвыборная кампания де-факто началась. Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 22,3%, партия Залужного возглавляет партийный рейтинг.

Старт предвыборной кампании: формально – нет, фактически – да – социологи опубликовали результаты опроса

Общество уже "улавливает" ранний предвыборный фон: 54,2% опрошенных украинцев заметили, что предвыборная кампания де-факто началась. И здесь важная деталь: по словам спикера, по меньшей мере половина этот факт осуждает. То есть люди одновременно видят старт политического соревнования и не в восторге от этого во время войны. Еще 32,6% считают, что предвыборная гонка не стартовала, но тоже осуждают попытки кандидатов "нагнать" себе рейтинг, пишет УНН. 

Президентский рейтинг: Зеленский впереди, доминирования нет, неопределенность - огромная

Что касается будущего президентства, действующий глава государства Владимир Зеленский имеет самый высокий показатель: 22,3%.  

Далее идет Валерий Залужный с нисходящей динамикой и показателем в 16,6% в декабре, который упал до 10,8% в феврале. Эксперты объясняют такую негативную динамику  расширением списка "военных кандидатов" и распределением симпатий: когда появляются новые фигуры, этот уровень поддержки перераспределяется. 

Зато Кирилл Буданов имеет 9,4%  народной поддержки и демонстрирует небольшой рост.

Петр Порошенко показывает относительную стабильность, но с уточнением о пределах роста: у политика один из самых больших антирейтингов и ему очень трудно набирать новых сторонников.

Антирейтинг на должность президента: что показал опрос

Антирейтинг в президентской плоскости повторяет общую закономерность: у ряда фигур отторжение обществом  высокое. Спикеры называют такие показатели: 

  • у Алексея Арестовича —  56,5%, 
    • у Юлии Тимошенко – 52,2%, 
      • у Юрия Бойко – 45,3%, 
        • у Петра Порошенко – 42,5%, 
          • у Владимира Зеленского – 32,9%. 

            Параллельно подчеркивается, что у Залужного и Буданова антирейтинги сравнительно невысокие.

            Спикер добавляет также критически важный контекст: 

            "До начала предвыборной кампании еще очень далеко, сначала хотя бы перемирие. Еще не началась так называемая война компроматов".

            То есть нынешняя токсичность может оказаться легкой версией того, что будет в реальной кампании. Для страны в войне это плохой прогноз, даже если он политически закономерен.

            Партийные рейтинги: конкуренция уже плотная

            Партийные замеры сами авторы называют условными: 

            "Мы имеем еще большую проблему: до сих пор не знаем, какие именно партийные проекты пойдут на выборы и под какими брендами". 

            Несмотря на это, исследование дает иллюстративную картину. На первом месте по симпатиям украинцев — партия Залужного (11,9%). На втором —  партия Зеленского (10,7%). "Европейская солидарность" набирает  10,3%, а партия Буданова — 10,1%.

            Отдельно эксперты отметили большой сегмент неопределившихся: не пошли бы на выборы почти 8%, испортить бюллетень — 10%. Вместе с тем это огромный резерв, который может пойти как в мобилизацию протеста, так и в апатию.

            Справка

            Исследование провели специалисты  компании Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод – самозаполнение анкет гражданами Украины в возрасте 18 лет и старше. Объем выборки – 2000 респондентов, репрезентативная по возрасту, полу и регионам Украины. Период сбора данных: 31 января – 1 февраля 2026 года. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,2%.

