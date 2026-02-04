Старт предвыборной кампании: формально – нет, фактически – да – социологи опубликовали результаты опроса

Общество уже "улавливает" ранний предвыборный фон: 54,2% опрошенных украинцев заметили, что предвыборная кампания де-факто началась. И здесь важная деталь: по словам спикера, по меньшей мере половина этот факт осуждает. То есть люди одновременно видят старт политического соревнования и не в восторге от этого во время войны. Еще 32,6% считают, что предвыборная гонка не стартовала, но тоже осуждают попытки кандидатов "нагнать" себе рейтинг, пишет УНН.

Президентский рейтинг: Зеленский впереди, доминирования нет, неопределенность - огромная

Что касается будущего президентства, действующий глава государства Владимир Зеленский имеет самый высокий показатель: 22,3%.

Далее идет Валерий Залужный с нисходящей динамикой и показателем в 16,6% в декабре, который упал до 10,8% в феврале. Эксперты объясняют такую негативную динамику расширением списка "военных кандидатов" и распределением симпатий: когда появляются новые фигуры, этот уровень поддержки перераспределяется.

Зато Кирилл Буданов имеет 9,4% народной поддержки и демонстрирует небольшой рост.

Петр Порошенко показывает относительную стабильность, но с уточнением о пределах роста: у политика один из самых больших антирейтингов и ему очень трудно набирать новых сторонников.

Антирейтинг на должность президента: что показал опрос

Антирейтинг в президентской плоскости повторяет общую закономерность: у ряда фигур отторжение обществом высокое. Спикеры называют такие показатели:

у Алексея Арестовича — 56,5%,

у Юлии Тимошенко – 52,2%,

у Юрия Бойко – 45,3%,

у Петра Порошенко – 42,5%,

у Владимира Зеленского – 32,9%.

Параллельно подчеркивается, что у Залужного и Буданова антирейтинги сравнительно невысокие.

Спикер добавляет также критически важный контекст:

"До начала предвыборной кампании еще очень далеко, сначала хотя бы перемирие. Еще не началась так называемая война компроматов".

То есть нынешняя токсичность может оказаться легкой версией того, что будет в реальной кампании. Для страны в войне это плохой прогноз, даже если он политически закономерен.

Партийные рейтинги: конкуренция уже плотная

Партийные замеры сами авторы называют условными:

"Мы имеем еще большую проблему: до сих пор не знаем, какие именно партийные проекты пойдут на выборы и под какими брендами".

Несмотря на это, исследование дает иллюстративную картину. На первом месте по симпатиям украинцев — партия Залужного (11,9%). На втором — партия Зеленского (10,7%). "Европейская солидарность" набирает 10,3%, а партия Буданова — 10,1%.

Отдельно эксперты отметили большой сегмент неопределившихся: не пошли бы на выборы почти 8%, испортить бюллетень — 10%. Вместе с тем это огромный резерв, который может пойти как в мобилизацию протеста, так и в апатию.

Справка

Исследование провели специалисты компании Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод – самозаполнение анкет гражданами Украины в возрасте 18 лет и старше. Объем выборки – 2000 респондентов, репрезентативная по возрасту, полу и регионам Украины. Период сбора данных: 31 января – 1 февраля 2026 года. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,2%.

