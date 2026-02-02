Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК

Организация проведения президентских выборов в Украине может обойтись от 4,5 до 6,5 млрд гривен. Стоимость парламентских выборов - 4,5 млрд гривен. Об этом в эфире Новини.Live заявил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик, передает УНН.

Согласно нашим расчетам, но я подчеркиваю, это в ценах 2024 года - стоимость организации проведения президентских выборов от 4,5 до 6,5 млрд гривен. Стоимость парламентских выборов - 4,5 млрд гривен. 70% этих расходов - это оплата труда членов окружных и участковых избирательных комиссий - сказал Дубовик.

Он подчеркнул, что финальная сумма будет значительно выше, ведь эти 10 млрд гривен не учитывают расходы местных властей, Минобороны и МИД, которые должны из своих бюджетов обустроить участки.

Напомним

Центральная избирательная комиссия разработала предложения по законодательному урегулированию особенностей организации и проведения общегосударственных выборов после прекращения или отмены военного положения в Украине. В частности, предусматривается первоочередно провести в Украине выборы Президента, которые должны состояться через 6 месяцев после отмены военного положения, а также уточняются требования к кандидатам на пост Президента.