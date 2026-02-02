$42.810.04
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозов
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Организация президентских выборов в Украине будет стоить от 4,5 до 6,5 млрд гривен, а парламентских — 4,5 млрд гривен. Эти суммы не учитывают дополнительные расходы местных властей, Минобороны и МИД.

Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК

Организация проведения президентских выборов в Украине может обойтись от 4,5 до 6,5 млрд гривен. Стоимость парламентских выборов - 4,5 млрд гривен. Об этом в эфире Новини.Live заявил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик, передает УНН

Согласно нашим расчетам, но я подчеркиваю, это в ценах 2024 года - стоимость организации проведения президентских выборов от 4,5 до 6,5 млрд гривен. Стоимость парламентских выборов - 4,5 млрд гривен. 70% этих расходов - это оплата труда членов окружных и участковых избирательных комиссий 

- сказал Дубовик. 

Он подчеркнул, что финальная сумма будет значительно выше, ведь эти 10 млрд гривен не учитывают расходы местных властей, Минобороны и МИД, которые должны из своих бюджетов обустроить участки. 

Напомним 

Центральная избирательная комиссия разработала предложения по законодательному урегулированию особенностей организации и проведения общегосударственных выборов после прекращения или отмены военного положения в Украине. В частности, предусматривается первоочередно провести в Украине выборы Президента, которые должны состояться через 6 месяцев после отмены военного положения, а также уточняются требования к кандидатам на пост Президента.

Павел Башинский

ПолитикаФинансы
Государственный бюджет
Военное положение
Война в Украине
Министерство обороны Украины
Украина