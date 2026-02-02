$42.810.04
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
15:28 • 6018 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 18030 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 31456 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 56892 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 73557 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 50574 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 50172 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 36172 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 52425 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Організація президентських виборів в Україні коштуватиме від 4,5 до 6,5 млрд гривень, а парламентських — 4,5 млрд гривень. Ці суми не враховують додаткові витрати місцевої влади, Міноборони та МЗС.

Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК

Організація проведення президентських виборів в Україні може обійтися від 4,5 до 6,5 млрд гривень. Вартість парламентських виборів - 4,5 млрд гривень. Про це в ефірі Новини.Live заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, передає УНН

Згідно з нашими розрахунками, але я підкреслюю, це у цінах 2024 року - вартість організації проведення президентських виборів від 4,5 до 6,5 млрд гривень. Вартість парламентських виборів - 4,5 млрд гривень. 70% цих видатків - це оплата праці членів окружних і дільничних виборчих комісій 

- сказав Дубовик. 

Він наголосив, що фінальна сума буде значно вищою, адже ці 10 млрд гривень не враховують витрати місцевої влади, Міноборони та МЗС, які мають зі своїх бюджетів облаштувати дільниці. 

Нагадаємо 

Центральна виборча комісія напрацювала пропозиції щодо законодавчого врегулювання особливостей організації та проведення загальнодержавних виборів після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Зокрема, передбачається першочергово провести в Україні вибори Президента, які мають відбутися через 6 місяців після скасування воєнного стану, а також уточнюються, вимоги до кандидатів на пост Президента.

Павло Башинський

Україна