Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК

Організація проведення президентських виборів в Україні може обійтися від 4,5 до 6,5 млрд гривень. Вартість парламентських виборів - 4,5 млрд гривень. Про це в ефірі Новини.Live заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, передає УНН.

Згідно з нашими розрахунками, але я підкреслюю, це у цінах 2024 року - вартість організації проведення президентських виборів від 4,5 до 6,5 млрд гривень. Вартість парламентських виборів - 4,5 млрд гривень. 70% цих видатків - це оплата праці членів окружних і дільничних виборчих комісій