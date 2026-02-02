Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
Київ • УНН
Організація президентських виборів в Україні коштуватиме від 4,5 до 6,5 млрд гривень, а парламентських — 4,5 млрд гривень. Ці суми не враховують додаткові витрати місцевої влади, Міноборони та МЗС.
Організація проведення президентських виборів в Україні може обійтися від 4,5 до 6,5 млрд гривень. Вартість парламентських виборів - 4,5 млрд гривень. Про це в ефірі Новини.Live заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, передає УНН.
Згідно з нашими розрахунками, але я підкреслюю, це у цінах 2024 року - вартість організації проведення президентських виборів від 4,5 до 6,5 млрд гривень. Вартість парламентських виборів - 4,5 млрд гривень. 70% цих видатків - це оплата праці членів окружних і дільничних виборчих комісій
Він наголосив, що фінальна сума буде значно вищою, адже ці 10 млрд гривень не враховують витрати місцевої влади, Міноборони та МЗС, які мають зі своїх бюджетів облаштувати дільниці.
Нагадаємо
Центральна виборча комісія напрацювала пропозиції щодо законодавчого врегулювання особливостей організації та проведення загальнодержавних виборів після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Зокрема, передбачається першочергово провести в Україні вибори Президента, які мають відбутися через 6 місяців після скасування воєнного стану, а також уточнюються, вимоги до кандидатів на пост Президента.