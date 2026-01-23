$43.170.01
Ексклюзив
11:40 • 1148 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 3496 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
08:25 • 15611 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04 • 47418 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54 • 29009 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
06:55 • 29422 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
06:33 • 27941 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
23 січня, 01:52 • 27080 перегляди
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 51482 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 61794 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
Гірше ставлення тільки до путіна: експерт пояснив рекордно низький рівень довіри до Порошенка, Арестовича та Бойка

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Експерт пояснив рекордно низький рівень довіри до Порошенка, Арестовича та Бойка.

Гірше ставлення тільки до путіна: експерт пояснив рекордно низький рівень довіри до Порошенка, Арестовича та Бойка

Свіже дослідження КМІС щодо довіри та недовіри до державних діячів показує, що Петро Порошенко опинився серед політиків із найвищим рівнем суспільної неприязні – поруч із лідером колишньої ОПЗЖ Юрієм Бойком та проросійським пропагандистом Олексієм Арестовичем. Про це написав політичний експерт Петро Олещук, коментуючи дані соціології. 

"Якщо в цьому рейтингу найбільша довіра до президента та військових пояснюється логічно – вони фундамент українського опору агресору, то якраз недовіра до політиків носить різний характер. Антирейтинг традиційно очолюють корупціонери, зрадники, та відверті колабораціоністи. ТОП персонажів, до кого найгірше ставляться або ж взагалі ненавидять українці це – Порошенко, Арестович, Тимошенко та Бойко", — пише Петро Олещук.

Експерт наголошує, що недовіра українців до Порошенка на рівні 77% носить системний характер та лише зростає протягом війни.

"Порошенка вважають зрадником. Війна почалася в далекому 2014 році. Вже тоді тисячами гинули українці від військ путіна. А Порошенко, будучи президентом, однією рукою обіймав диктатора, іншою – нагороджував героїв посмертно, а потім знову торгував з росією. Його обвинувачують у сприянні розміщенню Чорноморського флоту рф у Криму, оборудками зі Свинарчуками та Медведчуком, торгівлею вугіллям з ОРДЛО та зв'язками з УПЦ МП", — пише Петро Олещук.

Окремо Олещук акцентує на інформації про рекордне збагачення Порошенка у війну та використання ним України як сировинного придатку, що також впливає на ставлення суспільства.

"Він використовує нашу державу як сировинний придаток, справжня батьківщина його сім’ї – Велика Британія. Там його діти, онуки. Там його рід. В достатку та захисті. Зі світлом та теплом. Також Порошенко, за даними ЗМІ, прокручував донати українців через свій банк під відсотки та заробляв на військових облігаціях. Зараз цей олігарх – найбагатший політик України. Петро - багатший за всіх 720 депутатів Європарламенту. Його фракція в Верховній Раді воюючої країни - найбагатша фракція в усій Європі. Кожен день війни приносить додатковий мільйон в кишеню Порошенка", - пише Олещук.

Окрім того, за словами експерта, сильна недовіра українців до цього політика пояснюється і його піаром на війні.

"Військові будуть чекати на дрони, на які задонатили українці, доти, доки Порошенко не повернеться з відпочинку з-за кордону і не запише пафосне відео. Це відомо широкому загалу", — зазначає експерт.

Як відомо, Петро Порошенко є обвинуваченим у державній зраді за торгівлю вугіллям з терористами ОРДЛО. За даними обвинувачення, політик разом з партнером Медведчуком зірвали постачання вугілля з ПАР, щоб натомість в Україну поставлялося вугілля, яке видобувається на окупованій частині Донбасу. У підсумку державі було завдано збитків обсягом 1,5 млрд грн.

Лілія Подоляк

Політика
російська пропаганда
Війна в Україні
Юрій Бойко
Петро Порошенко
Юлія Тимошенко
Європейський парламент
Велика Британія
Крим
Україна