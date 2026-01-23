Хуже отношение только к путину: эксперт объяснил рекордно низкий уровень доверия к Порошенко, Арестовичу и Бойко

$43.170.01
Эксклюзив
11:40 • 1054 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04 • 3290 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
08:25 • 15480 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
08:04 • 47230 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
07:54 • 28935 просмотра
Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
06:55 • 29374 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
06:33 • 27902 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
23 января, 01:52 • 27049 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 51406 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 61713 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
08:04 • 47208 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 50699 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 54021 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 64792 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 55816 просмотра
Хуже отношение только к путину: эксперт объяснил рекордно низкий уровень доверия к Порошенко, Арестовичу и Бойко

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Эксперт объяснил рекордно низкий уровень доверия к Порошенко, Арестовичу и Бойко.

Хуже отношение только к путину: эксперт объяснил рекордно низкий уровень доверия к Порошенко, Арестовичу и Бойко

Свежее исследование КМИС о доверии и недоверии к государственным деятелям показывает, что Петр Порошенко оказался среди политиков с самым высоким уровнем общественной неприязни – рядом с лидером бывшей ОПЗЖ Юрием Бойко и пророссийским пропагандистом Алексеем Арестовичем. Об этом написал политический эксперт Петр Олещук, комментируя данные социологии.

"Если в этом рейтинге наибольшее доверие к президенту и военным объясняется логично – они фундамент украинского сопротивления агрессору, то недоверие к политикам носит разный характер. Антирейтинг традиционно возглавляют коррупционеры, предатели и откровенные коллаборационисты. ТОП персонажей, к которым хуже всего относятся или вообще ненавидят украинцы, это – Порошенко, Арестович, Тимошенко и Бойко", – пишет Петр Олещук.

Эксперт отмечает, что недоверие украинцев к Порошенко на уровне 77% носит системный характер и только растет в течение войны.

"Порошенко считают предателем. Война началась в далеком 2014 году. Уже тогда тысячи украинцев гибли от войск путина. А Порошенко, будучи президентом, одной рукой обнимал диктатора, другой — награждал героев посмертно, а потом снова торговал с россией. Его обвиняют в содействии размещению Черноморского флота рф в Крыму, махинациях со Свинарчуками и Медведчуком, торговле углем с ОРДЛО и связями с УПЦ МП", — пишет Петр Олещук.

Отдельно Олещук акцентирует внимание на информации о рекордном обогащении Порошенко во время войны и использовании им Украины как сырьевого придатка, что также влияет на отношение общества.

"Он использует наше государство как сырьевой придаток, настоящая родина его семьи — Великобритания. Там его дети, внуки. Там его род. В достатке и защите. Со светом и теплом. Также Порошенко, по данным СМИ, прокручивал донаты украинцев через свой банк под проценты и зарабатывал на военных облигациях. Сейчас этот олигарх — самый богатый политик Украины. Петр — богаче всех 720 депутатов Европарламента. Его фракция в Верховной Раде воюющей страны – самая богатая фракция во всей Европе. Каждый день войны приносит дополнительный миллион в карман Порошенко", – пишет Олещук.

Кроме того, по словам эксперта, сильное недоверие украинцев к этому политику объясняется и его пиаром на войне.

"Военные будут ждать дроны, на которые пожертвовали украинцы, до тех пор, пока Порошенко не вернется из отпуска из-за границы и не запишет пафосное видео. Это известно широкой публике", — отмечает эксперт.

Как известно, Петр Порошенко обвиняется в государственной измене за торговлю углем с террористами ОРДЛО. По данным обвинения, политик вместе с партнером Медведчуком сорвали поставки угля из ЮАР, чтобы вместо этого в Украину поставлялся уголь, добываемый на оккупированной части Донбасса. В результате государству был нанесен ущерб в размере 1,5 млрд грн.

Политика
российская пропаганда
Война в Украине
Юрий Бойко
Петр Порошенко
Юлия Тимошенко
Европейский парламент
Великобритания
Крым
Украина