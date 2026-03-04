София Ротару почтила память Владимира Ивасюка, которому исполнилось бы 77
Киев • УНН
София Ротару почтила память Владимира Ивасюка, опубликовав архивное фото с ним. Композитор является автором песни "Червона рута", которая принесла славу певице.
Украинская певица София Ротару почтила память легендарного композитора Владимира Ивасюка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram Ротару.
Детали
В Instagram-stories артистка опубликовала архивное фото, на котором она изображена вместе с автором бессмертных хитов на фоне карпатских пейзажей. Снимок она подписала лаконично и трогательно: "Владимир Ивасюк" и добавила слова благодарности: "Спасибо тебе за дружбу и песни".
Владимир Ивасюк — один из самых известных украинских композиторов ХХ века, автор песен, ставших символами эпохи. Именно он написал "Червону руту" — композицию, которая принесла всенародную славу Софии Ротару и стала настоящей визитной карточкой украинской эстрады. Их творческий тандем в 1970-х годах определил новый вектор развития украинской популярной музыки.
"Червона рута" до сих пор остается одной из самых узнаваемых украинских песен в мире, а имя Ивасюка — символом таланта, который опережал свое время. Публикация Ротару стала еще одним напоминанием о крепкой творческой дружбе и весомом вкладе композитора в историю украинской культуры.
Напомним, ранее мы писали о том, как София Ротару почтила 4-ю годовщину полномасштабного вторжения РФ, опубликовав трогательный пост. На снимке разрушенная улица, где среди руин проросли синие и желтые цветы.
