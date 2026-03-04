София Ротару почтила память Владимира Ивасюка, которому исполнилось бы 77

$43.450.22
20:04 • 3800 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
19:36 • 10841 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 22695 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 33309 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 24511 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 29030 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 54737 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 79759 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 66993 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 68672 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
Что такое генеративный ИИ и как он работает
4 марта, 11:48
Посольство Ирана в Киеве открыло книгу скорби по Али Хаменеи - реакция не заставила себя ждать
4 марта, 12:09
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее Лондона
4 марта, 12:28
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни Бланко
4 марта, 15:04
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожай
15:53
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожай
15:53
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 15:27
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в Украине
Эксклюзив
4 марта, 13:52
Что такое генеративный ИИ и как он работает
4 марта, 11:48
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ
4 марта, 11:44
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Каролин Ливитт
Петер Сийярто
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Белый дом
Европа
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни Бланко
4 марта, 15:04
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее Лондона
4 марта, 12:28
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуацией
3 марта, 17:13
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"
3 марта, 14:39
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сеть
3 марта, 12:11
Техника
Социальная сеть
Отопление
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II

София Ротару почтила память Владимира Ивасюка, которому исполнилось бы 77

Киев • УНН

 • 12 просмотра

София Ротару почтила память Владимира Ивасюка, опубликовав архивное фото с ним. Композитор является автором песни "Червона рута", которая принесла славу певице.

София Ротару почтила память Владимира Ивасюка, которому исполнилось бы 77
Фото: Instagram Софии Ротару

Украинская певица София Ротару почтила память легендарного композитора Владимира Ивасюка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram Ротару.

Детали

В Instagram-stories артистка опубликовала архивное фото, на котором она изображена вместе с автором бессмертных хитов на фоне карпатских пейзажей. Снимок она подписала лаконично и трогательно: "Владимир Ивасюк" и добавила слова благодарности: "Спасибо тебе за дружбу и песни".

Владимир Ивасюк — один из самых известных украинских композиторов ХХ века, автор песен, ставших символами эпохи. Именно он написал "Червону руту" — композицию, которая принесла всенародную славу Софии Ротару и стала настоящей визитной карточкой украинской эстрады. Их творческий тандем в 1970-х годах определил новый вектор развития украинской популярной музыки.

Оксана Пекун вышла за рамки: певица кардинально изменила свой музыкальный стиль03.03.26, 00:30 • 47462 просмотра

"Червона рута" до сих пор остается одной из самых узнаваемых украинских песен в мире, а имя Ивасюка — символом таланта, который опережал свое время. Публикация Ротару стала еще одним напоминанием о крепкой творческой дружбе и весомом вкладе композитора в историю украинской культуры.

Напомним, ранее мы писали о том, как София Ротару почтила 4-ю годовщину полномасштабного вторжения РФ, опубликовав трогательный пост. На снимке разрушенная улица, где среди руин проросли синие и желтые цветы.

Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"02.03.26, 21:57 • 50416 просмотров

