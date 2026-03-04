Німеччина передала Укрзалізниці перші 13 авто для відновлення інфраструктури

Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Гайко Томс передав українським залізничникам перші 13 автомобілів, призначених для оперативних виїздів ремонтних бригад після російських обстрілів. Про це повідомляє Мінрозвитку громад та територій, пише УНН.

Одинадцять автівок будуть відправлені в регіони для роботи колійників, енергетиків та зв’язківців, а дві одиниці транспорту використовуватиме локомотивна компанія для перевезення персоналу. Ця допомога є частиною масштабного пакету підтримки, який загалом включає 18 транспортних засобів, 32 генератори та 18 одиниць спеціальної будівельної техніки.

Під час офіційної церемонії передачі заступник Міністра розвитку громад та територій України Олексій Балеста підкреслив, що залізничники відчувають гостру потребу в службовому транспорті через постійні атаки ворога на об'єкти інфраструктури. Нові автомобілі дозволять фахівцям швидше прибувати на місця влучань і розпочинати відновлювальні роботи, що є критично важливим для збереження логістичних можливостей держави.

Під час відряджень я спілкуюся із залізничниками із різних регіонів і всі вони говорять про значну потребу в службовому транспорті. Цим людям ми завдячуємо тим, що рух залізниці не зупиняється попри все. Дякуючи нашим партнерам, залізничники отримали новий транспорт, який дозволить оперативно дістатись до місця російських атак і швидко відновлювати пошкоджену інфраструктуру. Потреба значна і ми це розуміємо. Я щиро вдячний Німеччині за цю важливу допомогу, яка полегшить роботу залізничників