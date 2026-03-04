Німеччина передала Укрзалізниці перші 13 авто для відновлення інфраструктури
Київ • УНН
Німеччина передала Укрзалізниці перші 13 автомобілів для оперативного відновлення пошкодженої інфраструктури після російських обстрілів. Ця допомога є частиною більшого пакету підтримки, який включає 18 транспортних засобів, 32 генератори та 18 одиниць спецтехніки.
Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Гайко Томс передав українським залізничникам перші 13 автомобілів, призначених для оперативних виїздів ремонтних бригад після російських обстрілів. Про це повідомляє Мінрозвитку громад та територій, пише УНН.
Деталі
Одинадцять автівок будуть відправлені в регіони для роботи колійників, енергетиків та зв’язківців, а дві одиниці транспорту використовуватиме локомотивна компанія для перевезення персоналу. Ця допомога є частиною масштабного пакету підтримки, який загалом включає 18 транспортних засобів, 32 генератори та 18 одиниць спеціальної будівельної техніки.
Роль нового транспорту в забезпеченні безперебійного руху поїздів
Під час офіційної церемонії передачі заступник Міністра розвитку громад та територій України Олексій Балеста підкреслив, що залізничники відчувають гостру потребу в службовому транспорті через постійні атаки ворога на об'єкти інфраструктури. Нові автомобілі дозволять фахівцям швидше прибувати на місця влучань і розпочинати відновлювальні роботи, що є критично важливим для збереження логістичних можливостей держави.
Під час відряджень я спілкуюся із залізничниками із різних регіонів і всі вони говорять про значну потребу в службовому транспорті. Цим людям ми завдячуємо тим, що рух залізниці не зупиняється попри все. Дякуючи нашим партнерам, залізничники отримали новий транспорт, який дозволить оперативно дістатись до місця російських атак і швидко відновлювати пошкоджену інфраструктуру. Потреба значна і ми це розуміємо. Я щиро вдячний Німеччині за цю важливу допомогу, яка полегшить роботу залізничників
Стратегічне партнерство та засудження російських воєнних злочинів
Німецька сторона наголосила на важливості інтеграції української залізниці до європейської мережі та рішуче засудила цілеспрямовані удари росії по цивільних пасажирських поїздах. Посол Гайко Томс відзначив стійкість працівників галузі, які забезпечують евакуацію людей та доставку гуманітарних вантажів у надскладних умовах воєнного стану.
Укрзалізниця - це життєво важлива артерія України і символ її незламності. Німеччина якнайрішучіше засуджує воєнні злочини росії, зокрема цілеспрямовані атаки на залізничну інфраструктуру, її працівників і пасажирів. Наша сьогоднішня підтримка є частиною зусиль, спрямованих на зміцнення стійкості, модернізацію української залізниці та її інтеграцію до європейської мережі. Ви з’єднуєте Україну з Європою. Підтримуючи вас, ми підтримуємо майбутнє України в ЄС
Пам'ять про жертви атак на цивільну інфраструктуру
Учасники заходу оглянули пасажирський вагон поїзда "Барвінкове - Львів - Чоп", який був знищений російськими дронами-камікадзе 27 січня поточного року в Харківській області.
Внаслідок того терористичного акту загинули шестеро цивільних осіб, що вчергове підтверджує небезпеку, з якою щодня стикаються залізничники та пасажири.
