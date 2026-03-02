Кількість постраждалих у результаті удару по електричці на Дніпропетровщині зросла до 10 осіб
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф на приміський потяг у Дніпропетровській області кількість постраждалих зросла до 10. До медиків звернувся 58-річний чоловік, його госпіталізували.
У результаті атаки рф на приміський поїзд у Дніпропетровській області кількість постраждалих зросла до 10. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.
До десяти зросла кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Криворізький район. За допомогою до медиків звернувся чоловік 58 років. Його госпіталізували
За словами голови Дніпропетровської ОВА, на зараз у лікарнях шестеро поранених через цю атаку росіян на цивільний поїзд.
Нагадаємо
На Дніпропетровщині ворожий дрон атакував приміський поїзд під час руху. Як повідомили в Укрзалізниці, одна людина загинула, ще сім - травмовано.