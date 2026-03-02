$43.100.11
Ексклюзив
16:02 • 5064 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
15:45 • 6842 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
15:00 • 7810 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
14:18 • 10890 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03 • 13282 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:36 • 11042 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
13:33 • 12468 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
12:02 • 14845 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 26572 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 16378 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Андрій Сибіга
Михайло Федоров
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Кількість постраждалих у результаті удару по електричці на Дніпропетровщині зросла до 10 осіб

Київ • УНН

 • 266 перегляди

Внаслідок атаки рф на приміський потяг у Дніпропетровській області кількість постраждалих зросла до 10. До медиків звернувся 58-річний чоловік, його госпіталізували.

Кількість постраждалих у результаті удару по електричці на Дніпропетровщині зросла до 10 осіб

У результаті атаки рф на приміський поїзд у Дніпропетровській області кількість постраждалих зросла до 10. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.

До десяти зросла кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Криворізький район. За допомогою до медиків звернувся чоловік 58 років. Його госпіталізували

- повідомив Ганжа.

За словами голови Дніпропетровської ОВА, на зараз у лікарнях  шестеро поранених через цю атаку росіян на цивільний поїзд.

Нагадаємо

На Дніпропетровщині ворожий дрон атакував приміський поїзд під час руху. Як повідомили в Укрзалізниці, одна людина загинула, ще сім - травмовано.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Дніпропетровська область
Українська залізниця