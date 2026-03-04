$43.450.22
3 березня, 18:22 • 23977 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 47800 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 39230 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 45289 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 46098 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 27594 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 24911 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 24784 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 34997 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 126041 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
У Миколаєві російський дрон атакував вагон потяга і поранив залізничника, у березні вже 18 ударів рф по залізниці

Київ • УНН

 • 90 перегляди

У Миколаєві дрон рф влучив у порожній пасажирський вагон, поранивши залізничника. Напередодні ворог намагався атакувати потяг Дніпро-Ковель, а з початку березня зафіксовано 18 ударів по залізниці.

У Миколаєві російський дрон атакував вагон потяга і поранив залізничника, у березні вже 18 ударів рф по залізниці

У Миколаєві вранці рф атакувала дроном вагон пасажирського потяга, постраждав залізничник, поїзд був порожній, напередодні росія намагалася вдарити дроном по потягу Дніпро-Ковель, лише у березні зафіксовано вже 18 ударів ворога по залізниці, повідомили у середу віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та в Укрзалізниці, пише УНН.

Ворог продовжує атаки на залізничну інфраструктуру. Сьогодні зранку на Миколаївщині ворожий безпілотник влучив у порожній поїзд, який прибув на технічне обслуговування. На жаль, поранено одного співробітника УЗ

- написав віцепрем'єр Кулеба.

З його слів, постраждалому надана вся необхідна медична допомога.

"Вчора ввечері рф намагалася атакувати дроном пасажирський потяг сполученням Дніпро-Ковель. Залізничники швидко застосували протоколи безпеки: зупинили поїзд та превентивно евакуювали пасажирів. Завдяки чому ворожий БПЛА влучив за кілька метрів від локомотива. Люди не постраждали. Коли загроза зникла, поїзд продовжив рух", - повідомив Кулеба.

В Укрзалізниці, своєю чергою, повідомили, що "ворог посилив атаки по залізничній інфраструктурі, серед основних цілей - рухомий склад".

"Від початку березня зафіксовано вже 18 ударів - у середньому по шість на добу. Для цього країна-терорист використовує БПЛА та FPV-дрони. З початку місяця пошкоджено 41 об’єкт. Серед головних цілей - рухомий склад: зафіксовано пошкодження 17 одиниць", - зазначили в УЗ.

Також, повідомили в УЗ, ворог б’є і по пасажирських вагонах.

Сьогодні зранку в Миколаєві ворожий БПЛА атакував пасажирський вагон. Моніторингова група Укрзалізниці вчасно зафіксувала безпілотник у повітрі та евакуювала людей. Обійшлося без жертв, поранено оглядача поїздів

- вказали в Укрзалізниці.

"Під ударами також локомотиви, вантажні вагони та спеціалізована техніка, яка використовується для ремонту інфраструктури. Цього місяця ворог атакував і залізничні депо та мости. Найбільше обстрілів - поблизу лінії фронту", - повідомили у компанії.

Попри все це, разом із військовими Укрзалізниця, як зазначається, продовжує моніторити повітряний простір на маршрутах курсування поїздів. У разі виявлення небезпеки залізничники змінюють маршрут курсування поїздів, оперативно евакуйовують пасажирів із вагонів та вживають інших безпекових заходів.

"Для нас важливо зберегти сполучення з прифронтовими регіонами. Це - про логістику для мешканців і можливість евакуації до безпечніших областей України. Продовжуємо рух", - підсумували в УЗ.

Миколаїв зазнав атаки рф "шахедами", є пошкодження транспортної інфраструктури і постраждалий04.03.26, 09:27 • 914 переглядiв

Юлія Шрамко

