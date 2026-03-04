У Миколаєві російський дрон атакував вагон потяга і поранив залізничника, у березні вже 18 ударів рф по залізниці

У Миколаєві вранці рф атакувала дроном вагон пасажирського потяга, постраждав залізничник, поїзд був порожній, напередодні росія намагалася вдарити дроном по потягу Дніпро-Ковель, лише у березні зафіксовано вже 18 ударів ворога по залізниці, повідомили у середу віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та в Укрзалізниці, пише УНН.

Ворог продовжує атаки на залізничну інфраструктуру. Сьогодні зранку на Миколаївщині ворожий безпілотник влучив у порожній поїзд, який прибув на технічне обслуговування. На жаль, поранено одного співробітника УЗ

З його слів, постраждалому надана вся необхідна медична допомога.

"Вчора ввечері рф намагалася атакувати дроном пасажирський потяг сполученням Дніпро-Ковель. Залізничники швидко застосували протоколи безпеки: зупинили поїзд та превентивно евакуювали пасажирів. Завдяки чому ворожий БПЛА влучив за кілька метрів від локомотива. Люди не постраждали. Коли загроза зникла, поїзд продовжив рух", - повідомив Кулеба.

В Укрзалізниці, своєю чергою, повідомили, що "ворог посилив атаки по залізничній інфраструктурі, серед основних цілей - рухомий склад".

"Від початку березня зафіксовано вже 18 ударів - у середньому по шість на добу. Для цього країна-терорист використовує БПЛА та FPV-дрони. З початку місяця пошкоджено 41 об’єкт. Серед головних цілей - рухомий склад: зафіксовано пошкодження 17 одиниць", - зазначили в УЗ.

Також, повідомили в УЗ, ворог б’є і по пасажирських вагонах.

Сьогодні зранку в Миколаєві ворожий БПЛА атакував пасажирський вагон. Моніторингова група Укрзалізниці вчасно зафіксувала безпілотник у повітрі та евакуювала людей. Обійшлося без жертв, поранено оглядача поїздів