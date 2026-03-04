$43.450.22
50.460.14
ukenru
3 марта, 18:22 • 24106 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 48145 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 39512 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 45581 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 46351 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 27741 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 25015 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 24806 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 35012 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 126206 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Графики отключений электроэнергии
В Николаеве российский дрон атаковал вагон поезда и ранил железнодорожника, в марте уже 18 ударов рф по железной дороге

Киев • УНН

 • 248 просмотра

В Николаеве дрон рф попал в пустой пассажирский вагон, ранив железнодорожника. Накануне враг пытался атаковать поезд Днепр-Ковель, а с начала марта зафиксировано 18 ударов по железной дороге.

В Николаеве российский дрон атаковал вагон поезда и ранил железнодорожника, в марте уже 18 ударов рф по железной дороге

В Николаеве утром рф атаковала дроном вагон пассажирского поезда, пострадал железнодорожник, поезд был пуст, накануне россия пыталась ударить дроном по поезду Днепр-Ковель, только в марте зафиксировано уже 18 ударов врага по железной дороге, сообщили в среду вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба и в Укрзализныце, пишет УНН.

Враг продолжает атаки на железнодорожную инфраструктуру. Сегодня утром в Николаевской области вражеский беспилотник попал в пустой поезд, прибывший на техническое обслуживание. К сожалению, ранен один сотрудник УЗ

- написал вице-премьер Кулеба.

По его словам, пострадавшему оказана вся необходимая медицинская помощь.

"Вчера вечером рф пыталась атаковать дроном пассажирский поезд сообщением Днепр-Ковель. Железнодорожники быстро применили протоколы безопасности: остановили поезд и превентивно эвакуировали пассажиров. Благодаря чему вражеский БПЛА попал в нескольких метрах от локомотива. Люди не пострадали. Когда угроза исчезла, поезд продолжил движение", - сообщил Кулеба.

В Укрзализныце, в свою очередь, сообщили, что "враг усилил атаки по железнодорожной инфраструктуре, среди основных целей - подвижной состав".

"С начала марта зафиксировано уже 18 ударов - в среднем по шесть в сутки. Для этого страна-террорист использует БПЛА и FPV-дроны. С начала месяца поврежден 41 объект. Среди главных целей - подвижной состав: зафиксированы повреждения 17 единиц", - отметили в УЗ.

Также, сообщили в УЗ, враг бьет и по пассажирским вагонам.

Сегодня утром в Николаеве вражеский БПЛА атаковал пассажирский вагон. Мониторинговая группа Укрзализныци вовремя зафиксировала беспилотник в воздухе и эвакуировала людей. Обошлось без жертв, ранен осмотрщик поездов

- указали в Укрзализныце.

"Под ударами также локомотивы, грузовые вагоны и специализированная техника, используемая для ремонта инфраструктуры. В этом месяце враг атаковал и железнодорожные депо и мосты. Больше всего обстрелов - вблизи линии фронта", - сообщили в компании.

Несмотря на все это, вместе с военными Укрзализныця, как отмечается, продолжает мониторить воздушное пространство на маршрутах следования поездов. В случае обнаружения опасности железнодорожники меняют маршрут следования поездов, оперативно эвакуируют пассажиров из вагонов и принимают другие меры безопасности.

"Для нас важно сохранить сообщение с прифронтовыми регионами. Это - о логистике для жителей и возможности эвакуации в более безопасные области Украины. Продолжаем движение", - подытожили в УЗ.

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
Техника
Воздушная тревога
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Украинская железная дорога
Днепр (город)
Ковель
Украина
Николаев