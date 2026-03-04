В Николаеве российский дрон атаковал вагон поезда и ранил железнодорожника, в марте уже 18 ударов рф по железной дороге

В Николаеве утром рф атаковала дроном вагон пассажирского поезда, пострадал железнодорожник, поезд был пуст, накануне россия пыталась ударить дроном по поезду Днепр-Ковель, только в марте зафиксировано уже 18 ударов врага по железной дороге, сообщили в среду вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба и в Укрзализныце, пишет УНН.

Враг продолжает атаки на железнодорожную инфраструктуру. Сегодня утром в Николаевской области вражеский беспилотник попал в пустой поезд, прибывший на техническое обслуживание. К сожалению, ранен один сотрудник УЗ - написал вице-премьер Кулеба.

По его словам, пострадавшему оказана вся необходимая медицинская помощь.

"Вчера вечером рф пыталась атаковать дроном пассажирский поезд сообщением Днепр-Ковель. Железнодорожники быстро применили протоколы безопасности: остановили поезд и превентивно эвакуировали пассажиров. Благодаря чему вражеский БПЛА попал в нескольких метрах от локомотива. Люди не пострадали. Когда угроза исчезла, поезд продолжил движение", - сообщил Кулеба.

В Укрзализныце, в свою очередь, сообщили, что "враг усилил атаки по железнодорожной инфраструктуре, среди основных целей - подвижной состав".

"С начала марта зафиксировано уже 18 ударов - в среднем по шесть в сутки. Для этого страна-террорист использует БПЛА и FPV-дроны. С начала месяца поврежден 41 объект. Среди главных целей - подвижной состав: зафиксированы повреждения 17 единиц", - отметили в УЗ.

Также, сообщили в УЗ, враг бьет и по пассажирским вагонам.

Сегодня утром в Николаеве вражеский БПЛА атаковал пассажирский вагон. Мониторинговая группа Укрзализныци вовремя зафиксировала беспилотник в воздухе и эвакуировала людей. Обошлось без жертв, ранен осмотрщик поездов - указали в Укрзализныце.

"Под ударами также локомотивы, грузовые вагоны и специализированная техника, используемая для ремонта инфраструктуры. В этом месяце враг атаковал и железнодорожные депо и мосты. Больше всего обстрелов - вблизи линии фронта", - сообщили в компании.

Несмотря на все это, вместе с военными Укрзализныця, как отмечается, продолжает мониторить воздушное пространство на маршрутах следования поездов. В случае обнаружения опасности железнодорожники меняют маршрут следования поездов, оперативно эвакуируют пассажиров из вагонов и принимают другие меры безопасности.

"Для нас важно сохранить сообщение с прифронтовыми регионами. Это - о логистике для жителей и возможности эвакуации в более безопасные области Украины. Продолжаем движение", - подытожили в УЗ.

