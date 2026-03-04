Николаев подвергся атаке рф "шахедами", есть повреждения транспортной инфраструктуры и пострадавший

$43.450.22
50.460.14
ukenru
3 марта, 18:22 • 24146 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 48277 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 39615 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 45689 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 46442 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 27782 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 25042 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 24811 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 35020 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 126246 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.2м/с
72%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оккупанты на ВОТ провели выставку "Харьковская весна" для пропаганды продолжения войны - ЦПД3 марта, 22:28 • 12916 просмотра
МАГАТЭ не обнаружило доказательств создания ядерной бомбы в Иране, но есть нюанс3 марта, 23:00 • 11664 просмотра
В Харькове от взрыва погиб мужчина, его жена получила ранения: подробности от полиции4 марта, 00:46 • 8554 просмотра
Прокремлевские экономисты признали, что российская экономика на грани краха - разведка4 марта, 01:22 • 6754 просмотра
США и Израиль бьют по иранским объектам, но Украине отказывают в Tomahawk - ISW02:34 • 13019 просмотра
публикации
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах3 марта, 13:14 • 50275 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 73027 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 72256 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 126246 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 87500 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Виталий Ким
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Дубай
Реклама
УНН Lite
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 17867 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 26360 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 31048 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 39576 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 46059 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Отопление

Николаев подвергся атаке рф "шахедами", есть повреждения транспортной инфраструктуры и пострадавший

Киев • УНН

 • 1170 просмотра

В результате атаки шахедов в Николаеве поврежден объект транспортной инфраструктуры, возник пожар. Мужчина получил легкие ранения и был госпитализирован.

Николаев подвергся атаке рф "шахедами", есть повреждения транспортной инфраструктуры и пострадавший

Николаев утром подвергся атаке рф дронами, поврежден объект транспортной инфраструктуры, есть пострадавший, сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким в соцсетях, пишет УНН.

Николаев. В результате атаки шахедов поврежден объект транспортной инфраструктуры. Возник пожар. Легкие ранения получил мужчина, он госпитализирован. Все службы работают

- сообщил глава ОВА Ким.

"Утром российские агрессоры атаковали Николаев дронами. В то время, когда детям нужно идти в школу, а взрослым – на работу и по делам. Это сознательный терроризм населения. Наши службы обследуют жилой сектор. Пока повреждений не обнаружили", - добавил мэр города Александр Сенкевич.

При этом глава ОВА указал, что "деятельность пабликов, которые в почти режиме реального времени выложили последствия атаки, расцениваю как помощь врагу". "Будут соответствующие действия", - подчеркнул Ким.

129 из 149 дронов обезвредили за ночь во время атаки рф на Украину04.03.26, 08:32 • 2276 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
российская пропаганда
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Виталий Ким
Николаев