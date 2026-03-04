Николаев подвергся атаке рф "шахедами", есть повреждения транспортной инфраструктуры и пострадавший

Николаев утром подвергся атаке рф дронами, поврежден объект транспортной инфраструктуры, есть пострадавший, сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким в соцсетях, пишет УНН.

Николаев. В результате атаки шахедов поврежден объект транспортной инфраструктуры. Возник пожар. Легкие ранения получил мужчина, он госпитализирован. Все службы работают - сообщил глава ОВА Ким.

"Утром российские агрессоры атаковали Николаев дронами. В то время, когда детям нужно идти в школу, а взрослым – на работу и по делам. Это сознательный терроризм населения. Наши службы обследуют жилой сектор. Пока повреждений не обнаружили", - добавил мэр города Александр Сенкевич.

При этом глава ОВА указал, что "деятельность пабликов, которые в почти режиме реального времени выложили последствия атаки, расцениваю как помощь врагу". "Будут соответствующие действия", - подчеркнул Ким.

