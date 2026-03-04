129 из 149 дронов обезвредили за ночь во время атаки рф на Украину

россия ночью ударила по Украине 149 дронами, 129 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 4 марта (с 18:00 3 марта) противник атаковал 149 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 100 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 129 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

