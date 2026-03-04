129 из 149 дронов обезвредили за ночь во время атаки рф на Украину
Киев • УНН
Ночью россия атаковала Украину 149 дронами различных типов, включая Shahed. Силы ПВО сбили или подавили 129 вражеских БПЛА.
россия ночью ударила по Украине 149 дронами, 129 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 4 марта (с 18:00 3 марта) противник атаковал 149 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 100 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 129 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
