129 из 149 дронов обезвредили за ночь во время атаки рф на Украину

3 марта, 18:22 • 22117 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 43558 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 36033 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 41902 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 43330 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 26323 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 24011 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 24459 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 34758 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 123844 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
В Иране избрали нового Верховного лидера страны3 марта, 21:33 • 25652 просмотра
ОАЭ рассматривают удар по Ирану - Axios3 марта, 21:56 • 7468 просмотра
Оккупанты на ВОТ провели выставку "Харьковская весна" для пропаганды продолжения войны - ЦПД3 марта, 22:28 • 10401 просмотра
МАГАТЭ не обнаружило доказательств создания ядерной бомбы в Иране, но есть нюанс3 марта, 23:00 • 8128 просмотра
США и Израиль бьют по иранским объектам, но Украине отказывают в Tomahawk - ISW02:34 • 10135 просмотра
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах3 марта, 13:14 • 46880 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 70076 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 69951 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 123844 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 85306 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 16510 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 25126 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 29869 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 38500 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 45010 просмотра
129 из 149 дронов обезвредили за ночь во время атаки рф на Украину

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Ночью россия атаковала Украину 149 дронами различных типов, включая Shahed. Силы ПВО сбили или подавили 129 вражеских БПЛА.

129 из 149 дронов обезвредили за ночь во время атаки рф на Украину

россия ночью ударила по Украине 149 дронами, 129 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 4 марта (с 18:00 3 марта) противник атаковал 149 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 100 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 129 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

российские войска потеряли почти тысячу солдат и 1733 БпЛА за сутки - Генштаб04.03.26, 07:44 • 1354 просмотра

Юлия Шрамко

