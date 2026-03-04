129 з 149 дронів знешкодили за ніч під час атаки рф на Україну

росія вночі вдарила по Україні 149 дронами, 129 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 4 березня (з 18:00 3 березня) противник атакував 149 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 100 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 129 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації