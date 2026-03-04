129 з 149 дронів знешкодили за ніч під час атаки рф на Україну

$43.230.13
3 березня, 18:22 • 22117 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
3 березня, 16:32 • 43558 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 36033 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
3 березня, 13:15 • 41902 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 43330 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
3 березня, 12:11 • 26323 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
3 березня, 11:55 • 24011 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 24459 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 34758 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
2 березня, 16:02 • 123844 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
В Ірані обрали нового Верховного лідера країни3 березня, 21:33 • 25652 перегляди
ОАЕ розглядають удар по Ірану - Axios3 березня, 21:56 • 7468 перегляди
Окупанти на ТОТ провели виставку "Харківська весна" для пропаганди продовження війни - ЦПД3 березня, 22:28 • 10401 перегляди
МАГАТЕ не виявило доказів створення ядерної бомби в Ірані, але є нюанс3 березня, 23:00 • 8128 перегляди
США та Ізраїль б'ють по іранських об'єктах, але Україні відмовляють у Tomahawk - ISW02:34 • 10135 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 46880 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 70076 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 69951 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
2 березня, 16:02 • 123844 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 85306 перегляди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Рафаель Гроссі
Башар аль-Асад
Україна
Іран
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Німеччина
УНН Lite
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 16510 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 25126 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 29869 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 38501 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 45011 перегляди
129 з 149 дронів знешкодили за ніч під час атаки рф на Україну

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Вночі росія атакувала Україну 149 дронами різних типів, включаючи Shahed. Сили ППО збили або придушили 129 ворожих БпЛА.

129 з 149 дронів знешкодили за ніч під час атаки рф на Україну

росія вночі вдарила по Україні 149 дронами, 129 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 4 березня (з 18:00 3 березня) противник атакував 149 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 100 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 129 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

російські війська втратили майже тисячу солдатів та 1733 БпЛА за добу - Генштаб04.03.26, 07:44 • 1368 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Крим
Україна