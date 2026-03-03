ОАЕ розглядають удар по Ірану - Axios

$43.230.13
50.600.26
ukenru
18:22 • 8462 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
16:32 • 14895 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 16895 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 22756 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 28603 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 21478 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 20343 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 23233 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 33815 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 111776 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
75%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 18435 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 25119 перегляди
Понад третину рейсів на Близький Схід знову скасовано, у регіоні застрягли десятки тисяч людей3 березня, 13:42 • 7856 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 11776 перегляди
На Прикарпатті 18-річну матір підозрюють у побитті до смерті семимісячного синаPhoto3 березня, 14:54 • 11863 перегляди
Публікації
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 25224 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 56714 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 58193 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 111776 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 74288 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Башар аль-Асад
Актуальні місця
Україна
Іран
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Саудівська Аравія
Реклама
УНН Lite
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto17:13 • 5960 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 11842 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 18504 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 34083 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 40969 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
MIM-104 Patriot

ОАЕ розглядають удар по Ірану - Axios

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Об'єднані Арабські Емірати розглядають військові заходи для зупинки іранських ракетних та безпілотних ударів по країні. ОАЕ зазнали найбільших атак з боку Ірану з початку війни, навіть більше, ніж Ізраїль.

ОАЕ розглядають удар по Ірану - Axios

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) розглядають можливість вжиття військових заходів для зупинки іранських ракетних та безпілотних ударів по країні. Про це повідомляє Axios із посиланням на два неназвані джерела, обізнані з цим питанням, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що удар Еміратів по Ірану був би безпрецедентним, а той факт, що це розглядається, відображає величезне обурення країн Перської затоки через іранські атаки, спрямовані на цивільну інфраструктуру та нафтогазові об'єкти. При цьому ОАЕ стали країною, яка зазнала найбільших атак з боку Ірану з початку війни - навіть більше, ніж Ізраїль.

ОАЕ розглядають можливість вжиття активних оборонних заходів проти Ірану. Хоча вони жодним чином не брали участі у війні, вони все ж зазнали 800 обстрілів

- цитує видання одного зі співрозмовників.

Вказується, що ізраїльські чиновники вважають, що Саудівська Аравія також може вжити військових дій у відповідь на іранські атаки.

"Удари Ірану ... перетворили війну на масштабну регіональну кризу, втягнувши країни, які ніколи не хотіли бути частиною конфлікту. З початку американо-ізраїльської бомбардувальної кампанії Іран атакував американські бази та інші цілі в ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Катарі, Омані, Йорданії, Саудівській Аравії та Іраку, включаючи курдський регіон", - резюмує видання.

Нагадаємо

Об'єднані Арабські Емірати закрили своє посольство в Ірані та вивели дипломатичну місію. Це рішення пов'язане з іранськими атаками, які вразили аеропорт Дубая та інші цивільні будівлі.

Зеленський обговорив з президентом ОАЕ удари Ірану і можливості допомоги03.03.26, 13:41 • 5082 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Ізраїль
Дубай
Саудівська Аравія
Іран