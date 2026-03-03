ОАЕ розглядають удар по Ірану - Axios
Київ • УНН
Об'єднані Арабські Емірати розглядають військові заходи для зупинки іранських ракетних та безпілотних ударів по країні. ОАЕ зазнали найбільших атак з боку Ірану з початку війни, навіть більше, ніж Ізраїль.
Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) розглядають можливість вжиття військових заходів для зупинки іранських ракетних та безпілотних ударів по країні. Про це повідомляє Axios із посиланням на два неназвані джерела, обізнані з цим питанням, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що удар Еміратів по Ірану був би безпрецедентним, а той факт, що це розглядається, відображає величезне обурення країн Перської затоки через іранські атаки, спрямовані на цивільну інфраструктуру та нафтогазові об'єкти. При цьому ОАЕ стали країною, яка зазнала найбільших атак з боку Ірану з початку війни - навіть більше, ніж Ізраїль.
ОАЕ розглядають можливість вжиття активних оборонних заходів проти Ірану. Хоча вони жодним чином не брали участі у війні, вони все ж зазнали 800 обстрілів
Вказується, що ізраїльські чиновники вважають, що Саудівська Аравія також може вжити військових дій у відповідь на іранські атаки.
"Удари Ірану ... перетворили війну на масштабну регіональну кризу, втягнувши країни, які ніколи не хотіли бути частиною конфлікту. З початку американо-ізраїльської бомбардувальної кампанії Іран атакував американські бази та інші цілі в ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Катарі, Омані, Йорданії, Саудівській Аравії та Іраку, включаючи курдський регіон", - резюмує видання.
Нагадаємо
Об'єднані Арабські Емірати закрили своє посольство в Ірані та вивели дипломатичну місію. Це рішення пов'язане з іранськими атаками, які вразили аеропорт Дубая та інші цивільні будівлі.
