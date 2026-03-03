$43.230.13
50.600.26
ukenru
Ексклюзив
11:55
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
09:06
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
06:18
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
2 березня, 13:33
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Зеленський обговорив з президентом ОАЕ удари Ірану і можливості допомоги

Київ • УНН

 572 перегляди

Володимир Зеленський провів розмову з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Обговорили ситуацію на Близькому Сході та удари Ірану по цивільних об'єктах.

Зеленський обговорив з президентом ОАЕ удари Ірану і можливості допомоги

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном обговорив ситуацію на Близькому Сході та удари Ірану по цивільних об'єктах, а також те, "як можемо допомогти в цій ситуації та підтримати захист життя", і домовилися працювати над цим командами, пише УНН.

Деталі

"Обговорили ключові аспекти ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки з Президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Я висловив йому співчуття через загибель людей від божевільних ударів з Ірану", - написав Зеленський у соцмережах.

Зі слів Зеленського, його колега з ОАЕ "зазначив, що іранський режим завдає ударів не тільки по військових об’єктах, а буквально по всьому – по будинках, молах, навіть мечетях".

Ми обговорили, як можемо допомогти в цій ситуації та підтримати захист життя. Домовилися, що команди працюватимуть над цим. Захист життя – це спільний пріоритет для всіх у світі

- наголосив Зеленський.

Британія просить Україну допомогти партнерам з Перської затоки збивати іранські дрони02.03.26, 00:24 • 16922 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Сутички
Об'єднані Арабські Емірати
Володимир Зеленський
Іран