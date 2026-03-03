Зеленський обговорив з президентом ОАЕ удари Ірану і можливості допомоги
Київ • УНН
Володимир Зеленський провів розмову з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Обговорили ситуацію на Близькому Сході та удари Ірану по цивільних об'єктах.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном обговорив ситуацію на Близькому Сході та удари Ірану по цивільних об'єктах, а також те, "як можемо допомогти в цій ситуації та підтримати захист життя", і домовилися працювати над цим командами, пише УНН.
Деталі
"Обговорили ключові аспекти ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки з Президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Я висловив йому співчуття через загибель людей від божевільних ударів з Ірану", - написав Зеленський у соцмережах.
Зі слів Зеленського, його колега з ОАЕ "зазначив, що іранський режим завдає ударів не тільки по військових об’єктах, а буквально по всьому – по будинках, молах, навіть мечетях".
Ми обговорили, як можемо допомогти в цій ситуації та підтримати захист життя. Домовилися, що команди працюватимуть над цим. Захист життя – це спільний пріоритет для всіх у світі
