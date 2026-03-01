ОАЕ закривають своє посольство в Ірані після ударів по країні

Об'єднані Арабські Емірати закрили своє посольство в Ірані та оголосили про виведення своєї дипломатичної місії після ударів з Ісламської Республіки по країні, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Заява Міністерства закордонних справ країни Перської затоки пролунала на тлі того, як іранські атаки у відповідь, спрямовані на американські бази на Близькому Сході, вразили аеропорт Дубая та інші цивільні будівлі, змусили закрити повітряний простір країни та порушили повсякденне життя. Іран стверджує, що має намір завдавати ударів по військових об'єктах США лише у відповідь на напади над країною, що знаходиться поруч з Ізраїлем.

"Міністерство закордонних справ підтвердило, що це рішення відображає його тверду та непохитну позицію проти будь-якої агресії, яка загрожує його безпеці та суверенітету", – йдеться у заяві, назвавши атаки "агресивним та провокаційним підходом", який загрожує регіональній безпеці.

Додамо

Близький Схід здебільшого закликав до дипломатичного врегулювання між Вашингтоном та Тегераном, перш ніж ядерні переговори не змогли досягти угоди. Незважаючи на спроби Ірану заспокоїти, вони засудили Тегеран за удари, які вразили всі країни Перської затоки, включаючи Оман, який виступив посередником у невдалих переговорах.