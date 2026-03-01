ОАЕ закривають своє посольство в Ірані після ударів по країні

$43.210.00
51.020.00
ukenru
20:23 • 668 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
18:27 • 7320 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
17:51 • 11683 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 21277 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 38221 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 56734 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 64294 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 74549 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 76105 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 72762 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.7м/с
71%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Підвищення виплат із 1 березня - кому перерахують пенсії та страхові виплати на 12,1%1 березня, 10:49 • 17405 перегляди
Протест у Пакистані переріс у штурм консульства США - є загиблі і поранені1 березня, 11:04 • 12489 перегляди
ЦАХАЛ показав відео ураження штабу ЗС Ірану в ТегераніVideo1 березня, 11:21 • 10960 перегляди
Нафтовий танкер Skylight під санкціями США зазнав удару з боку Ірану біля ОмануVideo1 березня, 12:50 • 10041 перегляди
Іран вдарив ракетою по Бейт-Шемешу в Ізраїлі, є жертвиPhotoVideo1 березня, 13:12 • 8436 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 85576 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 90528 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 75787 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 78375 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 78669 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Джон Гілі
Актуальні місця
Іран
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 44846 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 43438 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 40889 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 40077 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 53664 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Bild
The Guardian

ОАЕ закривають своє посольство в Ірані після ударів по країні

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Об'єднані Арабські Емірати закрили своє посольство в Ірані та вивели дипломатичну місію. Це рішення пов'язане з іранськими атаками, які вразили аеропорт Дубая та інші цивільні будівлі.

ОАЕ закривають своє посольство в Ірані після ударів по країні

Об'єднані Арабські Емірати закрили своє посольство в Ірані та оголосили про виведення своєї дипломатичної місії після ударів з Ісламської Республіки по країні, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Заява Міністерства закордонних справ країни Перської затоки пролунала на тлі того, як іранські атаки у відповідь, спрямовані на американські бази на Близькому Сході, вразили аеропорт Дубая та інші цивільні будівлі, змусили закрити повітряний простір країни та порушили повсякденне життя. Іран стверджує, що має намір завдавати ударів по військових об'єктах США лише у відповідь на напади над країною, що знаходиться поруч з Ізраїлем.

"Міністерство закордонних справ підтвердило, що це рішення відображає його тверду та непохитну позицію проти будь-якої агресії, яка загрожує його безпеці та суверенітету", – йдеться у заяві, назвавши атаки "агресивним та провокаційним підходом", який загрожує регіональній безпеці.

В США завдали, що завдали ударів по понад 1000 іранських цілей01.03.26, 22:04 • 1112 переглядiв

Додамо

Близький Схід здебільшого закликав до дипломатичного врегулювання між Вашингтоном та Тегераном, перш ніж ядерні переговори не змогли досягти угоди. Незважаючи на спроби Ірану заспокоїти, вони засудили Тегеран за удари, які вразили всі країни Перської затоки, включаючи Оман, який виступив посередником у невдалих переговорах.

Антоніна Туманова

Світ
Ядерна зброя
Повітряна тривога
Сутички
Ізраїль
Дубай
Оман
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки
Іран