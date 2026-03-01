$43.210.00
20:23 • 1382 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
18:27 • 8432 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
17:51 • 12196 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 21770 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 38623 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 56961 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 64466 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 74673 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 76248 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 72842 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
ОАЭ закрывают свое посольство в Иране после ударов по стране

Киев • УНН

 • 490 просмотра

Объединенные Арабские Эмираты закрыли свое посольство в Иране и вывели дипломатическую миссию. Это решение связано с иранскими атаками, которые поразили аэропорт Дубая и другие гражданские здания.

ОАЭ закрывают свое посольство в Иране после ударов по стране

Объединенные Арабские Эмираты закрыли свое посольство в Иране и объявили о выводе своей дипломатической миссии после ударов Исламской Республики по стране, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Заявление Министерства иностранных дел страны Персидского залива прозвучало на фоне того, как ответные иранские атаки, направленные на американские базы на Ближнем Востоке, поразили аэропорт Дубая и другие гражданские здания, вынудили закрыть воздушное пространство страны и нарушили повседневную жизнь. Иран утверждает, что намерен наносить удары по военным объектам США только в ответ на нападения над страной, находящейся рядом с Израилем.

"Министерство иностранных дел подтвердило, что это решение отражает его твердую и непоколебимую позицию против любой агрессии, которая угрожает его безопасности и суверенитету", – говорится в заявлении, назвав атаки "агрессивным и провокационным подходом", который угрожает региональной безопасности.

В США заявили, что нанесли удары по более чем 1000 иранских целей01.03.26, 22:04 • 1534 просмотра

Добавим

Ближний Восток по большей части призывал к дипломатическому урегулированию между Вашингтоном и Тегераном, прежде чем ядерные переговоры не смогли достичь соглашения. Несмотря на попытки Ирана успокоить, они осудили Тегеран за удары, которые поразили все страны Персидского залива, включая Оман, который выступил посредником в неудачных переговорах.

Антонина Туманова

Новости Мира
Ядерное оружие
Воздушная тревога
Столкновения
Израиль
Дубай
Оман
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Иран