ОАЭ закрывают свое посольство в Иране после ударов по стране

Объединенные Арабские Эмираты закрыли свое посольство в Иране и объявили о выводе своей дипломатической миссии после ударов Исламской Республики по стране, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Заявление Министерства иностранных дел страны Персидского залива прозвучало на фоне того, как ответные иранские атаки, направленные на американские базы на Ближнем Востоке, поразили аэропорт Дубая и другие гражданские здания, вынудили закрыть воздушное пространство страны и нарушили повседневную жизнь. Иран утверждает, что намерен наносить удары по военным объектам США только в ответ на нападения над страной, находящейся рядом с Израилем.

"Министерство иностранных дел подтвердило, что это решение отражает его твердую и непоколебимую позицию против любой агрессии, которая угрожает его безопасности и суверенитету", – говорится в заявлении, назвав атаки "агрессивным и провокационным подходом", который угрожает региональной безопасности.

Добавим

Ближний Восток по большей части призывал к дипломатическому урегулированию между Вашингтоном и Тегераном, прежде чем ядерные переговоры не смогли достичь соглашения. Несмотря на попытки Ирана успокоить, они осудили Тегеран за удары, которые поразили все страны Персидского залива, включая Оман, который выступил посредником в неудачных переговорах.