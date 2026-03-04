$43.230.13
3 березня, 18:22 • 21828 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 42915 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 35549 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 41386 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 42910 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 26121 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 23846 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 24391 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 34698 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 123454 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Публікації
Ексклюзиви
російські війська втратили майже тисячу солдатів та 1733 БпЛА за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 862 перегляди

За добу 3 березня російські війська втратили 980 солдатів та 1733 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.26 становлять 1269500 осіб.

російські війська втратили майже тисячу солдатів та 1733 БпЛА за добу - Генштаб

За добу 3 березня російські війська втратили на війні з Україною 980 солдатів та 1733 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1269500 (+980) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11723 (+5)
      • бойових броньованих машин ‒ 24135 (+4)
        • артилерійських систем ‒ 37874 (+32)
          • РСЗВ ‒ 1667 (+2)
            • засоби ППО ‒ 1319 (0)
              • літаків ‒ 435 (0)
                • гелікоптерів ‒ 348 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 156431 (+1733)
                    • крилаті ракети ‒ 4384 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 30 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 81224 (+232)
                            • спеціальна техніка ‒ 4078 (+2)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              ГУР оприлюднило перехоплену розмову, яка свідчить про критичний морально-психологічний стан у підрозділах російської армії. Командир погрожує підлеглим розправою за відмову йти в атаку.

                              Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський01.03.26, 20:27 • 86469 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України