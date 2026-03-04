російські війська втратили майже тисячу солдатів та 1733 БпЛА за добу - Генштаб
Київ • УНН
За добу 3 березня російські війська втратили 980 солдатів та 1733 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.26 становлять 1269500 осіб.
За добу 3 березня російські війська втратили на війні з Україною 980 солдатів та 1733 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1269500 (+980) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11723 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 24135 (+4)
- артилерійських систем ‒ 37874 (+32)
- РСЗВ ‒ 1667 (+2)
- засоби ППО ‒ 1319 (0)
- літаків ‒ 435 (0)
- гелікоптерів ‒ 348 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 156431 (+1733)
- крилаті ракети ‒ 4384 (0)
- кораблі / катери ‒ 30 (0)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 81224 (+232)
- спеціальна техніка ‒ 4078 (+2)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
ГУР оприлюднило перехоплену розмову, яка свідчить про критичний морально-психологічний стан у підрозділах російської армії. Командир погрожує підлеглим розправою за відмову йти в атаку.
