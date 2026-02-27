$43.210.03
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
11:15 • 12939 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
10:21 • 16849 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 27400 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 44949 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 41302 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 37040 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 32045 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 51924 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 22852 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
російська піхота відмовляється йти в атаку, командири погрожують розправою - перехоплення ГУР

Київ • УНН

 • 62 перегляди

ГУР оприлюднило перехоплену розмову, яка свідчить про критичний морально-психологічний стан у підрозділах російської армії. Командир погрожує підлеглим розправою за відмову йти в атаку.

російська піхота відмовляється йти в атаку, командири погрожують розправою - перехоплення ГУР

Воєнна розвідка України оприлюднила перехоплену розмову, яка свідчить про критичний морально-психологічний стан у підрозділах російської армії. Про це повідомляє ГУР, передає УНН.

Деталі

У записі чути, як командир у грубій формі намагається змусити підлеглих виконати наказ і вирушити в атаку.

"Какого *** вы сидите, пока погода такая", – звертається він до військових, обурюючись їхнім зволіканням.

За даними розвідки, основним методом впливу на особовий склад залишаються погрози фізичною розправою.

"Вы е..ые за..пы тупые б..дь, вы зае..ли уже на..й тупите, с..ка от вас на..й ... уже 3 человека б..дь потащили на себе, а вы сидите б..дь мозги е..те, у меня уже месяц на..й, пойдете вы на..й если вы сейчас не выйдете от туда б..дь, если вы не хотите жить", - істерично кричить командир, погрожуючи підлеглим.

У ГУР зазначають, що це перехоплення вкотре демонструє зневажливе ставлення російських командирів до власних військовослужбовців, а також системні проблеми з дисципліною та мотивацією в окупаційних підрозділах.

Розвідка нагадала, що кожен російський військовослужбовець, який не бажає ставати "гарматним м’ясом", має можливість зберегти життя, скориставшись проєктом "Хочу жить" у Telegram.

росіяни намагаються прорватися на Запорізькому напрямку, кинувши близько 20 000 військових на штурм Степногірська. Втрата міста дозволить їм обстрілювати Запоріжжя цілодобово.

Андрій Тимощенков

