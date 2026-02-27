російська піхота відмовляється йти в атаку, командири погрожують розправою - перехоплення ГУР
ГУР оприлюднило перехоплену розмову, яка свідчить про критичний морально-психологічний стан у підрозділах російської армії. Командир погрожує підлеглим розправою за відмову йти в атаку.
Воєнна розвідка України оприлюднила перехоплену розмову, яка свідчить про критичний морально-психологічний стан у підрозділах російської армії. Про це повідомляє ГУР, передає УНН.
У записі чути, як командир у грубій формі намагається змусити підлеглих виконати наказ і вирушити в атаку.
"Какого *** вы сидите, пока погода такая", – звертається він до військових, обурюючись їхнім зволіканням.
За даними розвідки, основним методом впливу на особовий склад залишаються погрози фізичною розправою.
"Вы е..ые за..пы тупые б..дь, вы зае..ли уже на..й тупите, с..ка от вас на..й ... уже 3 человека б..дь потащили на себе, а вы сидите б..дь мозги е..те, у меня уже месяц на..й, пойдете вы на..й если вы сейчас не выйдете от туда б..дь, если вы не хотите жить", - істерично кричить командир, погрожуючи підлеглим.
У ГУР зазначають, що це перехоплення вкотре демонструє зневажливе ставлення російських командирів до власних військовослужбовців, а також системні проблеми з дисципліною та мотивацією в окупаційних підрозділах.
Розвідка нагадала, що кожен російський військовослужбовець, який не бажає ставати "гарматним м’ясом", має можливість зберегти життя, скориставшись проєктом "Хочу жить" у Telegram.
росіяни намагаються прорватися на Запорізькому напрямку, кинувши близько 20 000 військових на штурм Степногірська. Втрата міста дозволить їм обстрілювати Запоріжжя цілодобово.
