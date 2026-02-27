росіяни кинули 20 тис. військових на штурм Степногірська, щоб дістатися Запоріжжя - ЗМІ

росіяни намагаються прорватися на Запорізькому напрямку і дійти до обласного центру. Для цього вони кинули близько 20 000 військовослужбовців на штурм Степногірська, який захищають Сили оборони України. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times.

В інтерв’ю виданню командир підрозділу "FERRATA" ГУР України з позивним "Монгол" зазначив: втрата Степногорська дозволить росіянам подолати природний бар'єр, просунути артилерію і безпілотники і цілодобово обстрілювати Запоріжжя.

Наразі окупанти перекинули під Степногірськ дві десантні дивізії, мотострілецьку дивізію і бригаду спецназу. На шляху росіян стоять бійці спецназу ГУР, а також невелика кількість піхоти, безпілотників і підрозділів територіальної оборони. Співвідношення складає приблизно сім до одного, йдеться в публікації.

За словами "Монгола", середня тривалість життя одного мобілізованого росіянина тут становить не більше 12 хвилин.

Ціна його життя, якщо говорити про снаряди і засоби ураження, витрачені на його вбивство, становить близько 5000-6000 доларів