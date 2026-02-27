$43.210.03
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

росіяни кинули 20 тис. військових на штурм Степногірська, щоб дістатися Запоріжжя - ЗМІ

Київ • УНН

 • 54 перегляди

росіяни намагаються прорватися на Запорізькому напрямку, кинувши близько 20 000 військових на штурм Степногірська. Втрата міста дозволить їм обстрілювати Запоріжжя цілодобово.

росіяни кинули 20 тис. військових на штурм Степногірська, щоб дістатися Запоріжжя - ЗМІ

росіяни намагаються прорватися на Запорізькому напрямку і дійти до обласного центру. Для цього вони кинули близько 20 000 військовослужбовців на штурм Степногірська, який захищають Сили оборони України. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times.

Деталі

В інтерв’ю виданню командир підрозділу "FERRATA" ГУР України з позивним "Монгол" зазначив: втрата Степногорська дозволить росіянам подолати природний бар'єр, просунути артилерію і безпілотники і цілодобово обстрілювати Запоріжжя.

Наразі окупанти перекинули під Степногірськ дві десантні дивізії, мотострілецьку дивізію і бригаду спецназу. На шляху росіян стоять бійці спецназу ГУР, а також невелика кількість піхоти, безпілотників і підрозділів територіальної оборони. Співвідношення складає приблизно сім до одного, йдеться в публікації.

За словами "Монгола", середня тривалість життя одного мобілізованого росіянина тут становить не більше 12 хвилин.

Ціна його життя, якщо говорити про снаряди і засоби ураження, витрачені на його вбивство, становить близько 5000-6000 доларів

- додав він.

Нагадаємо

Спецпідрозділ ГУР "Артан" провів комплексну операцію на Запорізькому напрямку, повернувши контроль над важливими позиціями.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніСвіт
Техніка
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
The Times
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Збройні сили України
Запоріжжя