россияне бросили 20 тыс. военных на штурм Степногорска, чтобы достичь Запорожья - СМИ

$43.210.03
51.020.06
ukenru
Эксклюзив
11:15 • 10653 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
10:21 • 13675 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 25486 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 42837 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 39069 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 36406 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 31581 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 50809 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 22742 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 112212 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
64%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мадуро требует закрытия дела о наркоторговле из-за блокировки средств на адвокатов27 февраля, 04:18 • 11176 просмотра
Филиппины, Япония и США провели военно-морские учения в Южно-Китайском море27 февраля, 04:36 • 5396 просмотра
ВСУ уничтожили 1280 оккупантов и сотни единиц техники за суткиPhoto27 февраля, 04:46 • 20250 просмотра
Министр обороны Пакистана объявил о начале "открытой войны" с Афганистаном27 февраля, 05:00 • 16713 просмотра
Британские и французские десантники завершили подготовку к вероятному развертыванию миротворческой миссии в Украине27 февраля, 05:43 • 11909 просмотра
публикации
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto12:25 • 4226 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
Эксклюзив
11:15 • 10653 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами10:21 • 13675 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 39069 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 50809 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Юлия Свириденко
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Словакия
Венгрия
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 17781 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 48548 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 58226 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 60472 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 62979 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Шахед-136
Ракетный комплекс "Панцирь"

россияне бросили 20 тыс. военных на штурм Степногорска, чтобы достичь Запорожья - СМИ

Киев • УНН

 • 320 просмотра

россияне пытаются прорваться на Запорожском направлении, бросив около 20 000 военных на штурм Степногорска. Потеря города позволит им обстреливать Запорожье круглосуточно.

россияне бросили 20 тыс. военных на штурм Степногорска, чтобы достичь Запорожья - СМИ

россияне пытаются прорваться на Запорожском направлении и дойти до областного центра. Для этого они бросили около 20 000 военнослужащих на штурм Степногорска, который защищают Силы обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.

Детали

В интервью изданию командир подразделения "FERRATA" ГУР Украины с позывным "Монгол" отметил: потеря Степногорска позволит россиянам преодолеть естественный барьер, продвинуть артиллерию и беспилотники и круглосуточно обстреливать Запорожье.

Сейчас оккупанты перебросили под Степногорск две десантные дивизии, мотострелковую дивизию и бригаду спецназа. На пути россиян стоят бойцы спецназа ГУР, а также небольшое количество пехоты, беспилотников и подразделений территориальной обороны. Соотношение составляет примерно семь к одному, говорится в публикации.

По словам "Монгола", средняя продолжительность жизни одного мобилизованного россиянина здесь составляет не более 12 минут.

Цена его жизни, если говорить о снарядах и средствах поражения, потраченных на его убийство, составляет около 5000-6000 долларов

- добавил он.

Напомним

Спецподразделение ГУР "Артан" провело комплексную операцию на Запорожском направлении, вернув контроль над важными позициями.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеНовости Мира
Техника
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Таймс
Главное управление разведки Украины
Вооруженные силы Украины
Запорожье