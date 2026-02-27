россияне бросили 20 тыс. военных на штурм Степногорска, чтобы достичь Запорожья - СМИ

россияне пытаются прорваться на Запорожском направлении и дойти до областного центра. Для этого они бросили около 20 000 военнослужащих на штурм Степногорска, который защищают Силы обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.

В интервью изданию командир подразделения "FERRATA" ГУР Украины с позывным "Монгол" отметил: потеря Степногорска позволит россиянам преодолеть естественный барьер, продвинуть артиллерию и беспилотники и круглосуточно обстреливать Запорожье.

Сейчас оккупанты перебросили под Степногорск две десантные дивизии, мотострелковую дивизию и бригаду спецназа. На пути россиян стоят бойцы спецназа ГУР, а также небольшое количество пехоты, беспилотников и подразделений территориальной обороны. Соотношение составляет примерно семь к одному, говорится в публикации.

По словам "Монгола", средняя продолжительность жизни одного мобилизованного россиянина здесь составляет не более 12 минут.

Цена его жизни, если говорить о снарядах и средствах поражения, потраченных на его убийство, составляет около 5000-6000 долларов